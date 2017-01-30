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Размышления по итогам V Рождественских парламентских чтений

30.01.2017 13:19

26 января принял участие в работе V Рождественских Парламентских встреч в Государственной Думе и имел честь отстаивать свою точку зрения на круглом столе «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы».

 

Сквозной темой всех мероприятий в рамках V Рождественских Парламентских встреч , да и в целом XXV Международных Рождественских образовательных чтений стали вопросы светскости, религиозности, их влияния на общество, взаимной конкуренции и взаимном дополнении. А вопросы есть и их немало, только в последние дни и недели все мы являемся свидетелями острых пикировок и по теме передачи Исаакиевского собора церкви, и по теме мусульманских платков и христианских крестиков в школе. В одном клубке сплелись и светская, и православная, и мусульманская, да еще и еврейская нити.

 

Патриарх Кирилл заявил в своем глубоком установочном докладе, что закрепленный в Конституции принцип светскости российского государства соответствует интересам и видению Русской Православной церкви, так как гарантирует невмешательство государства в дела последней. Но затронув тему взаимоотношений религиозных организаций и органов власти в плоскости «институт − институт»(а заодно в качестве почетного председателя Межрелигиозного совета России от имени членов МСР других религиозных традиций поблагодарив верхнюю и нижнюю палаты парламента «за готовность и способность слышать и учитывать интересы верующих»), патриарх очень быстро перешел к осмыслению проблемы на уровне «закон − закон» и однозначно дал понять, что для человека закон истины, закон нравственности всегда должен и будет иметь приоритет над законом, выработанным обществом.

 

«Чаяниям и интересам народа действительно отвечают лишь те принципы, которые зиждутся не на искусственно конструируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека. Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этой последовательности, если бы закон не обуславливался нравственностью, то мы жили бы в страшной системе межчеловеческих отношений. Закон признается справедливым или несправедливым только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей», − говорит патриарх Кирилл. Тонкость и чрезвычайная важность  этих слов в том, что глава Русской церкви не говорит только лишь о православных, и даже не о верующих (разных религиозных традиций) как отдельной группе общества, но о народе вообще, которому, по словам патриарха, присуще некое имманентное, естественное нравственное чувство, не обусловленное даже причастностью к православной практике, но тем, что каждый человек − это творение Божье.

 

Каждому из своих современников я бы порекомендовал задуматься и о следующих словах патриарха:«целомудрие есть в первую очередь «здравый (то есть целостный) образ мыслей», направленный на сохранение и укрепление целостности человеческой личности. А в чем заключается эта целостность? Целостность заключается в единстве с Божественным замыслом о человеке и мире. Иными словами, цельный человек стремится выстраивать свою жизнь в соответствии с Божественным законом. Почему это так важно? Как не устоит то царство, которое разделится в себе, так не устоит и та личность, которая внутренне разделена противоречиями, конфликтами, двойной жизнью, лицемерием и ложью. Это всё трещины на человеческой личности».

 

Следом за главой РПЦ выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.  Его слова «Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства. Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности» многие трактовали как реплику в сторону общественной дискуссии о допустимости или недопустимости ношения платка в общеобразовательной школе мусульманками и христианками (к примеру, придерживающимися старообрядческой традиции). Но в контексте Рождественских парламентских чтений эти слова прозвучали именно как продолжение разговора о приоритете законов извечной нравственности и законов, сформулированных самим человеком. Глава нижней палаты законодателей говорит о преимущественной важности второго и это тоже важное заявление, дающее основания надеяться, что при формулировании законов наши парламентарии будут учитывать мнения всех частей российского общества. Есть ли возможность найти единый знаменатель к позициям патриарха и спикера?

 

Полагаю да, если отдавать предпочтение не постулатам какой-то определенной религии, но опираться на понятие естественной нравственной природы человека, о которой говорит патриарх. Сегодня поле, на котором достигнут безусловный консенсус ведущих религиозных общин (а к ним бы я отнес кроме четырех традиционных религий России еще и старообрядчество, католицизм, протестантизм и др.) − заключает в себя защиту традиционных ценностей, семейных ценностей, отрицание узаконивания неестественный половых связей, неприязнь к навязыванию культуры потребления и ратование за социальную справедливость в противовес хищнической экономической политике и беззастенчивому ростовщичеству.

 

К слову, по вопросу головного убора учениц-мусульманок Межрелигиозный совет России также достиг консенсуса чуть менее двух лет назад, в марте 2015 года, когда было принято специальное заявление. С этой позицией солидаризировались и представители крупных христианских организаций конфессий, не входящих в МСР.

 

В своем выступлении на Рождественских парламентских встречах я постарался донести до участников: если мы сегодня говорим о необходимости духовно-нравственного воспитания учащихся в соответствии с их традициями, то в случае с Белозерьевской средней школой это, безусловно, традиции ислама и татарские национальные традиции. И эти традиции говорят о необходимости покрытия своей красоты, скромности, целомудрия. Я не представляю как возможно объяснять это детям на уроках и одновременно срывать с них и с их учителей платки. Это противоречит здравому смыслу и на пустом месте создает напряжение и конфликтую ситуацию. Это прямой удар по целостности личности, о которой говорит патриарх Кирилл.

 

Важно понимать и принципиальное отличие ситуации 2017 года от той, что была в том же Белозерье в 2015 году. Сегодня речь идет об ограничении прав не учеников, а учителей - совершеннолетних граждан России. После увольнения из школы, которым им грозится  дирекция учебного заведения, других возможностей устроиться на работу по профессии у этих педагогов не будет. Однажды включившись, этот механизм скорее всего, затронет и другие государственные публичные учреждения и эта волна дискриминации затронет основную массу работающих и носящих платок мусульманок. И не только их. Однажды укрепившись в обществе, вирус неприятия может выбирать в качестве своей цели самые разные группы в обществе.

 

В качестве примера напомню историю срыва строительства мечети в московском районе Текстильщики в 2010 году. Инициаторы строительства прошли все необходимые процедуры, но разрешение на строительство было отозвано из-за протестов, значительную роль в организации которых играли отнюдь не жители данного района. Мечеть не построена по сию пору, зато механизм отточен до деталей и с успехом применяется сегодня в противодействии реализации программы Русской православной церкви по строительству храмов шаговой доступности.

 

Надеюсь, что мне на Рождественских парламентских встречах  удалось донести до наших законодателей ту степень тревоги о озабоченности, которая сегодня охватило российское мусульманство как в отношении безальтернативного внедрения основ православной культуры в школах, так и в отношении намечающейся перспективы дискриминации верующих мусульманок.

 

Дамир Мухетдинов,

кандидат политических наук,

первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации,

ответственный секретарь Международного мусульманского форума

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