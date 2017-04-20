  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 20 Апрель 2017 | 1433 х.
 

В Российской государственной библиотеке прошла выставка-презентация, посвященная исламу

20.04.2017 13:16

Выставка-презентация «1000 лет вместе: с отеческой заботой - народы ислама в составе России» прошла в Большом зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки (РГБ).

 

Мероприятие посвящено вкладу российской государственности в развитие ислама и дружественному взаимодействию христианских и мусульманских народов в истории России.

 

В экспозицию вошли уникальные рукописные и печатные издания Корана, в том числе изданные в Казани, а также литературных произведений. Например, посетители выставки смогли увидеть собрание рукописных поэм Фейзи Дакани 1581 года и книгу поэмы «Юсуф и Зулейха» 1774 года.

 

Все представленные издания входят в фонд Российской государственной библиотеки. Часть из них представлена Центром восточной литературы, часть – Научно-исследовательским отделом рукописи библиотеки.

 

Доктор филологических наук, главный библиотекарь  РГБ Татьяна Миронова в своей презентации рассказала о вкладе мусульманских народов России в развитие науки, искусства Российской империи, Советского Союза – Российской Федерации, их значительной роли в политической и экономической жизни государства, как в прошлом, так и настоящем.

 

В мероприятии приняли участие президент Российской Государственной библиотеки Виктор Федоров, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, советник Председателя Совета муфтиев России Фарид Асадуллин, президент Международной славянской академии науки, культуры и искусств Сергей Бабурин, ректор Московского исламского университета Дамир Хайретдинов и другие.

 

Презентации аналогичных выставочных проектов пройдут в Национальной библиотеке Республики Татарстан (г. Казань), в Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова (г. Грозный) и Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (г. Уфа).

 

Представители всех библиотек присутствовали на выставке в Москве, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

 

IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/c-news/culture/41812/">ISLAMRF.RU: В Российской государственной библиотеке прошла выставка-презентация, посвященная исламу</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    