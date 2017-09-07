В Казани открылся XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино

XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (МФМК) торжественно открылся 5 сентября в столице Татарстана.

Президент фестиваля, Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, открывая церемонию, подчеркнул, что фестиваль мусульманского кино в Казани - единственный в мире.



Перед началом церемонии по красной дорожке культурно-развлекательного комплекса "Пирамида" близ Казанского Кремля, под аплодисменты зрителей, прошли многочисленные участники и гости фестиваля, прибывшие из разных стран - кинематографисты, религиозные и общественные деятели, представители госструктур.



Татарстан на протяжении веков является многонациональным регионом и издавна славится дружескими, добрососедскими отношениями между людьми.

Духовный лидер мусульман России отметил, что не случайно именно здесь, в столице Татарстана – гостеприимной Казани тринадцать лет назад был создан фестиваль мусульманского кино.



«Я горжусь тем, что мы учредили фестиваль мусульманского кино. Этот фестиваль единственный в мире. Другого фестиваля мусульманского кино в мире не существует. Существует в нашей многонациональной и многорелигиозной стране, у нас в России. Татарстан на протяжении веков является многонациональным регионом и издавна славится дружескими, добрососедскими отношениями между людьми» - подчеркнул Муфтий в своем выступлении и вновь напомнил о девизе фестиваля, который прозвучал и в выступлении Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова: «мы создали этот фестиваль для того, чтобы был диалог между культурами. Девиз: через культуру диалога к диалогу культур! И это, хвала Всевышнему, происходит».



Обращаясь к присутствующим, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин отметил, что «в зале среди гостей и те, которые накануне открывали Болгарскую исламскую академию и участвовали в работе II Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция"».

«11 делегатов из Китайской Народной Республики, из Ирана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, Литвы и других стран, хвала Всевышнему Аллаху, сидят в этом зале, они участвовали на конференции и открытии Академии, они радуются, что в Казани такая бурная и духовная, и культурная, и экономическая жизнь».



Президент фестиваля, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил за поддержку фестиваля Первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева и Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Отрадно, что в этом году фестиваль проходит также и в партнерстве с авторитетной и значимой организацией - Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».



«Пусть это сотрудничество укрепит позиции фестиваля и откроет для него новые горизонты» - сказано в приветствии.

«Желаю всем гостям и участникам кинофестиваля духовных сил и всеукрепляющей помощи Всевышнего в продолжении важных трудов».



Бурными аплодисментами были встречены слова: «Я, как президент Фестиваля мусульманского кино, объявляю ХIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино открытым!»



С добрыми молитвами!

Источник: пресс-служба СМР

