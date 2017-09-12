К 30 летию духовного служения и наставничества муфтия Гайнутдина ИД «Медина» выпустил альбом-календарь

В преддверии начала мусульманского нового 1439 года, который наступит 21 сентября 2017 года, Издательский дом «Медина» выпустил мусульманский альбом-календарь по хиджре под названием «МУФТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОТ ИМПЕРИИ К ФЕДЕРАЦИИ».

Предлагаемый вниманию публики альбом-календарь представляет собой портретную галерею крупнейших российских мусульманских деятелей-муфтиев, начиная с конца XVIII века и вплоть до начала XXI века. В ее основу положена серия портретов муфтиев Оренбургского магометанского духовного собрания, учрежденного в 1788 году по указу императрицы Екатерины II. По заказу Издательского дома «Медина» серию портретов написал казанский художник Рустам Хузин.

«Проект ставит своей целью привлечь внимание общественности к персоналиям крупнейших российских муфтиев, чья деятельность напрямую связана с религиозной жизнью мусульман, функционированием мусульманских общин, работой десятков тысяч имамов, сотен учебных заведений на огромных просторах российского государства. В судьбах, представленных в галерее героев (а двое из них, хвала Всевышнему, здравствуют и служат по сей день) — несколько веков истории ислама в России, со всеми ее успехами и трагедиями. Этот визуальный ряд также является лучшим подтверждением идеи о том, что нить исламской веры не обрывалась на наших землях, несмотря ни на какие испытания, и протянулась буквально с первых веков ислама вплоть до сегодняшнего дня. К сожалению, широкая общественность мало осведомлена о жизненном пути, духовном подвиге и колоссальном вкладе муфтиев ОМДС, ДУМЕС, ЦДУМ, ДУМ РФ в развитие ислама, возрождение духовности. Наш проект — это один из шагов для восполнения данного пробела и стремление донести до широкой общественности те идеалы, которым служили и служат наши муфтии», — подчеркнул главный редактор медиа-холдинга «Медина» и автор проекта альбома-календаря Дамир Мухетдинов.

Особенностью календаря является составление годовой сетки дат по хиджре и соответствие ее датам по грегорианскому летоисчислению, а не наоборот, обозначение всех мусульманских праздников и исторических памятных событий. Помимо портретной галереи муфтиев приводится биография каждого из них, история образования системы духовных управлений от ОМДС и до сегодняшнего дня.

Выпуск альбома-календаря «МУФТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОТ ИМПЕРИИ К ФЕДЕРАЦИИ» приурочен к 30-летию духовного служения и наставничества муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Московской Соборной мечети (1987–2017).

Пресс-служба ДУМ РФ