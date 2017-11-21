В Санкт-Петербурге впервые открылся фестиваль искусств мусульманского Востока «DAIRAFEST»

«Мир лишь луч от лика друга, все иное – тень его!» Дервиши: образ и слово». Выставка под таким названием открылась в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого – Кунсткамере. На ней представлено несколько десятков фотографий, сделанных Антоном Васильевичем Севрюгиным более ста лет назад в Персии.

«Сын русского дипломата, он стал официальным фотографом династии Каджаров и владельцем одного из самых успешных фотоателье в Тегеране. На какое-то время он монополизировал образ Персии для внешнего мира, - сказал на открытии выставки заместитель директора Кунсткамеры, д-р исторических наук, известный исламовед Е.А.Резван. - У нас хранится приблизительно 600 фотографий этого мастера. Мы выбрали из них всего 3-4 десятка, но многие из этих фотографий - настоящие шедевры».

«Обязанность дервишей – молитвы и славословия Богу, услужение и повиновение Ему, принесение в жертву себя и довольство малым, исповедание единобожия и упование на Бога, смирение и терпение. Кто обладает этими свойствами, он воистину дервиш…» - писал в 13-м веке великий поэт Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ширази. Именно таких дервишей можно увидеть на фотографиях А.В.Севрюгина. «Эта фотосерия – очень реалистична, она очень хороша как обозначение художественного стиля того времени и выдающейся фотошколы начала 20-го века. Она сохранила истинное лицо дервишей, которое в ту пору, когда снимались фотографии, было ликом ислама в виде загадочного во многом, мистического института бродячих людей, пребывающих между двумя мирами», - сказал в беседе с нашим корреспондентом директор Кунсткамеры А.В.Головнев. Визуальный ряд выставки дополняют поэтические тексты: И.Бунин, Н.Гумилев, С.Городецкий, В.Тардов, М.Синельников… Очень многих русских поэтов – и Серебряного века, и наших современников – вдохновлял образ мудрого дервиша-бессребреника.

В музее, основанном Петром Великим, куда, по его указу, свозилось «все, что старо и необыкновенно», в настоящее время каждый четвертый сотрудник так или иначе связан с исследованием мира ислама. «Ничего странного в этом нет, - сказал А.В.Головнев. - Это в определенной степени пропорционально тому, какое место в России занимает умма по пространству и народонаселению и какое влияние имеет ислам сегодня. Мы видим, насколько многообразен ислам, сколь велико число этнических представителей исламского мира в нашей стране и за рубежом. Иногда очевидное кажется невероятным, но Кунсткамера в этом отношении - более искренна и более открыта, она называет вещи своими именами. Говорит и показывает Кунсткамера - и ясно, какое место в современном мире, в современных актуальных исследованиях, в том числе и в музейном деле, занимает ислам. Мир ислама – велик и могуч».

Восточная музыка, мунаджаты в исполнении суфийской певицы Nawal (Коморские острова), и главное настоящие дервиши с их завораживающим кружением – все это увидели и услышали первые посетители выставки «Дервиши: образ и слово». Кроме этого, в Кунсткамере был презентован Международный центр исламских исследований, созданный Е.А.Резваном, и некоммерческий фонд развития культурных и научных проектов «аль-Макам».

Выставка «Дервиши: образ и слово» открыла фестиваль искусств мусульманского Востока «DAIRAFEST», который впервые проходит в Санкт-Петербурге. В программе фестиваля, который продлится до 26-го ноября, - лекции, мастер-классы, выступление Nawal и музыкантов из Афганистана. Фестиваль проходит в рамках Международного десятилетия сближения культур, объявленного ЮНЕСКО на период 2013-2022 гг.

IslamRF.Ru



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