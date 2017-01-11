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Торгово-промышленная палата Катара выпустит глобальные стандарты халяль

11.01.2017 17:50

Торгово-промышленная палата Катара (QCCI) завершает работу над стандартами и процедурами сертификации для халяльной продукции, которые смогут применяться по всему миру, как заявил зампред палаты Мухамед бин Ахмед бин Товар (Mohamed bin Ahmed bin Towar).

 

По словам запреда катарской торгово-промышленной палаты, данная организация была выбрана для выполнения этой задачи в силу ключевого географического положения страны и наличия необходимой инфраструктуры.

 

«Объем халяльного торгового оборота в мире достигает 2 трлн долларов, в том числе, 700 млрд долларов на исламских рынках, что создает необходимость появления глобального центра выпуска халяльной сертификации», - пояснил бин Товар.

 

По его словам, создание объединенного халяльного регулятивного органа усилит поток инвестиций и поспособствует развитию торговли между мусульманскими странами.

 

Источник: MuslimEco.ru по материалам HalalFocus

 

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