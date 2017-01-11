Торгово-промышленная палата Катара выпустит глобальные стандарты халяль

Торгово-промышленная палата Катара (QCCI) завершает работу над стандартами и процедурами сертификации для халяльной продукции, которые смогут применяться по всему миру, как заявил зампред палаты Мухамед бин Ахмед бин Товар (Mohamed bin Ahmed bin Towar).

По словам запреда катарской торгово-промышленной палаты, данная организация была выбрана для выполнения этой задачи в силу ключевого географического положения страны и наличия необходимой инфраструктуры.

«Объем халяльного торгового оборота в мире достигает 2 трлн долларов, в том числе, 700 млрд долларов на исламских рынках, что создает необходимость появления глобального центра выпуска халяльной сертификации», - пояснил бин Товар.

По его словам, создание объединенного халяльного регулятивного органа усилит поток инвестиций и поспособствует развитию торговли между мусульманскими странами.

Источник: MuslimEco.ru по материалам HalalFocus