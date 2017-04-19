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Крупнейший молочноконсервный комбинат Беларуси получил сертификат «Халяль»

19.04.2017 10:28

ОАО "Рогачевский МКК" является крупнейшим предприятием по производству молочных консервов на территории СНГ. Компания прошла сертификацию по стандартам «Халяль» перед своим участием в выставке «Gulfood 2017».

 

Сертификат "Халяль" рогачевскому МКК выдан на полный перечень экспортно-ориентированной продукции (молоко цельное сгущенное, сыр, масло, молоко сухое цельное и обезжиренное, сыворотка). Сертификацию провел Совет муфтиев России.

 

Выставка GulFood является крупной и влиятельной специализированной выставкой пищевой промышленности и производства напитков не только в регионе Ближнего востока и Персидского залива, но и во всем мире. GulFood 2017 — это уже 22-я по счету выставка, и в этом году в ней приняли участие свыше 5000 компаний и предприятий из 120 стран мира, а также более 100 000 посетителей из 170 стран.

 

На сайте компании указано, что получение сертификата и участие в международной выставке оказалось эффективным решением. Продукция комбината вызвала активный интерес у посетителей и участников, отмечает Muslimeco.

 

IslamRF.Ru

 

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