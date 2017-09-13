В Нигерии создается Агентство по сертификации халяль

Впервые в Нигерии откроется Агентство по сертификации халяль. Исследовательский совет по халяль предоставит технических специалистов, учебные, системные и другие ресурсы, которые будут способствовать развитию халяльной промышленности в стране. По этому случаю Мухаммад Зубайр Мугал (Muhammad Zubair Mughal), генеральный директор Исследовательского совета халяль, подписал соглашение в Абудже, Нигерия. Согласно документу, для создания компании требуется 3 месяца, включая все процедуры сертификации, аудиторскую систему, стандартные рабочие процедуры (SOP), справочники, лаборатории тестирования халяль, бизнес-план, обучение, координацию с международными институтами. Исследовательский совет по халяль будет также акционером этого учреждения.

Выступая на мероприятии, Мухаммад Зубайр сообщил: «Исследовательскому совету по халяль очень важно предоставить свои услуги для создания в Нигерии первого Агентства по сертификации халяль, что приведет к доступности продуктов халяль в стране. Создание индустрии халяль увеличит экспорт страны. Это приведет к расширению туризма халяль, а также к привлечению прямых иностранных инвестиций. Нигерия имеет очень сильную сельскохозяйственную промышленность и огромные ресурсы рабочей силы, которые могут еще больше расширить индустрию халяль».

«Необходимость создания Агентства по сертификации халяль в Нигерии ощущается долгое время, и нам приятно начать это новое путешествие в координации с Исследовательским советом по халяль», — сообщил посол Адаму Бабангида Ибрагим (Amb. Adamu Babangida Ibrahim), генеральный директор Jaiz Charity & Development Foundation.

Исследовательский совет по халяль — это международная организация со штаб-квартирой в Лахоре, Пакистан, которая оказывает услуги по исследованиям, подготовке и повышению осведомленности по вопросам халяль. Данная организация предоставляет свои услуги в Нигерии более 10 лет.

Источник: MuslimEco.ru по информации Zawya