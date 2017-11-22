Исламские финансы в Германии

Германия является домом одного из самых конкурентоспособных банковских секторов в мире. В стране насчитывается около 1800 банков с почти 35 000 филиалов, обслуживающих 82 млн человек, но у них не было исламского банка, пока KT Bank AG не открыл свои двери в июле 2015 года.

«Германия является сильным развивающимся рынком исламского банкинга», - сообщил Ахмет Кудси Арслан (Ahmet Kudsi Arslan), председатель правления KT Bank AG.

Дочерняя компания стамбульской Kuveyt Turk, KT Bank на протяжении десятилетий заполнил рыночный разрыв, который существовал в банковском секторе Германии. Предоставляя совместимые с шариатом продукты и услуги, банк привлекает мусульман, которые ищут исламское банковское решение на своей европейской родине.

В 2004 году правительство Саксонии-Анхальт выпустило первый сукук в стране и в западном мире. Сукук был полностью подписан, причем 60% поступило инвесторам из ОАЭ и Бахрейна.

Федеральное ведомство по надзору за финансовыми услугами страны (BaFin) организовало первую конференцию по исламским финансам в Германии в 2009 году. Другая конференция была проведена в 2012 году, что свидетельствует о медленном, но растущем интересе Германии к исламским финансам.

Руководители банка Kuveyt Türk Bank признали потенциал отрасли и подали заявление в конце 2012 года на лицензию с целью функционирования розничных банковских операций в Германии, после работы в неевропейской экономической зоне (EEA) по лицензии депозитного брокера с 2010 года. В марте 2015 года BaFin выдал немецкой дочерней компании Kuveyt Türk Bank лицензию на предоставление полных банковских услуг.

МУСУЛЬМАНСКИЕ КЛИЕНТЫ

Арслан отказался предоставить точное количество клиентов KT Bank, сообщив лишь, что это достигло высокого четырехзначного числа. Большинство составляют мусульмане турецкого и арабского происхождения, которые первоначально были целевыми клиентами банка.

Федеральное управление по миграции и беженцам (BAMF) в Германии уведомляет, что в 2012 году в Германии проживало более 3 млн мусульман. Но с учетом более 1,2 млн мусульман, прибывающих из военных зон Сирии, Ирака и Афганистана, мусульманское население в Германии сейчас от 4,4 до 4,7 млн человек.

«Мы с самого начала предположили, что значительная часть наших клиентов будет иметь турецкое и арабское происхождение и исламское вероисповедание. Мы оцениваем соотношение мусульман / немусульман как 85/15, поскольку мы не запрашиваем и не регистрируем религиозную принадлежность наших клиентов», - сообщил Арслан.

Несмотря на это, Арслан сообщил, что, согласно собственным исследованиям KT Bank, у мусульман в стране уровень сбережений почти вдвое превышает средний показатель по стране. Арслан предполагает, что общее мусульманское население в Германии является огромным потенциалом роста после притока беженцев, даже если новоприбывшие мусульмане пройдут долгий путь, прежде чем они потенциально смогут воспользоваться исламскими финансовыми услугами.

СЛЕДОВАТЬ ШАРИАТУ

По данным банка, 20 000 человек обратились в банк, чтобы узнать о его услугах, соответствующих шариату.

Общие активы KT Bank почти удвоились с 54,4 млн евро (65,5 млн долларов США) в 2015 году до 108 млн евро (130 млн долларов США) в 2016 году с планами увеличения базы активов на 80% в 2017 году. Быстрый рост банка способствует планам руководства открыть новые филиалы.

По данным центрального банка Германии, совокупные активы в банковском секторе Германии выросли почти на 1% в 2016 году.

Чтобы привлечь и завоевать доверие своей целевой мусульманской клиентуры, KT Bank публикует на своих веб-сайтах сертификаты, которые подробно описывают, как его продукты соответствуют шариату. Совет по этике Банка согласовывает свои стандарты со стандартами, разработанными базирующимся в Бахрейне отраслевым органом по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI), руководящие принципы которого в той или иной степени принимаются в соответствии с юрисдикциями и исламскими финансовыми учреждениями по всему миру, включая ключевые исламские рынки: Бахрейн, Индонезия, Малайзия, Оман, Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Совет по этике выполняет те же задачи, что и Шариатские консультативные советы в других исламских финансовых учреждениях по всему миру, но немецкий банк полагает, что другое имя привлечет больше клиентов. «Мы предпочли назвать его Советом по этике, чтобы подчеркнуть, что исламские ценности, на которых основана наша бизнес-модель, являются универсально этическими ценностями. Клиенты, которые обычно интересуются социально ответственными инвестициями, могут очень хорошо идентифицировать эти ценности», - считает Арслан.

Использование слова «шариат» является проблематичным для Германии, которая продолжает обсуждать, в какой степени религиозная свобода, гарантированная конституционным правом, имеет значение в отношении правового кодекса, такого как шариат.

С регулятивной точки зрения Федеральное ведомство по надзору за финансовыми услугами Германии (BaFin) считает KT Bank обычным банком, действующим в соответствии с теми же банковскими правилами и положениями, что и все другие банки. Ведомство не отслеживает размер исламских финансовых услуг в Германии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для розничных клиентов банк предоставляет такие услуги, как сберегательные счета, финансирование автомобилей и недвижимости, а также дебетовые карты Mastercard, соответствующие шариату.

Для финансирования недвижимости и имущества, чтобы соответствовать шариату, финансист должен сначала владеть активом, который он затем продает клиенту с прибылью. В Германии, как и в других юрисдикциях, таких как Великобритания, это привело к двойному налогообложению, ситуация, при которой налог на передачу земли выплачивается дважды: один раз, когда банк покупает имущество, а затем, когда он продает ее клиенту. Чтобы преодолеть это, сначала должно быть создано Общество гражданского права (GbR) между исламским банком и его клиентом. Затем GbR покупает недвижимость, после чего банк продает клиенту свои доли в партнерстве с течением времени, пока выплачиваются платежи клиентов. KT Bank позволяет финансировать недвижимость на срок до 10 лет.

В 2016 году банк выделил 19,6 млн евро на финансирование недвижимости, что значительно увеличилось с 598 000 евро в 2015 году. Большая часть финансирования в 2016 году пошла на крупные проекты коммерческой недвижимости. «Мы очень рады, что на рынок вышел первый исламский продукт финансирования недвижимости. Наша следующая большая цель - сделать наш продукт более конкурентоспособным», - сообщил Арслан.

Согласно финансовому отчету банка за 2016 год, общий финансовый портфель составляет 95,7 млн евро, но сумма уже превысила отметку в 100 млн евро, уведомляет Арслан. В отчете банка от 2016 года указывается, что около 20% финансирования направляется физическим лицам и 80% - компаниям.

В настоящее время рост бизнеса, в отличие от прибыли, более важен для банка. Его финансовая отчетность показывает потери в 2015 году в размере 9,278 млн евро, в 2016 году до 11,409 млн евро.

Потери ожидались, сообщает Арслан. «Мы планировали достичь безубыточности через три года. Через год мы рады сообщить, что мы уже на 95% соблюдаем наш запланированный бюджет», - уведомил он.

Будучи единственным исламским банком в Германии и Еврозоне, KT Bank находится на пересечении огромного денежного потока, и возможность заключается в его позиционировании в качестве посредника для финансирования торговли между Ближним Востоком и Еврозоной.

«Экономический обмен между Германией и регионом Персидского залива открывает новые возможности для сегмента среднего уровня в отношении рынков сбыта», - сообщил Арслан.

Шариатские стандарты KT Bank могут быть очень важны для учета объема торговли между странами Персидского залива и ЕС, который достиг 138,6 млрд евро в 2016 году.

«В этом отношении KT Bank планирует стать плацдармом между Германией и регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка)», - добавил Арслан.

Источник: MuslimEco.ru по информации Salaam