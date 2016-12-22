Алишер Усманов: «Чтобы чувствовать себя в гармонии со своей душой – надо находиться в своей вере»

21 декабря 2016 года в резиденции в Московской Cоборной мечети состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Алишера Усманова – мусульманина, известного благотворителя. яркого представителя бизнес-элиты, основателя и Главы USM-Holdings.

Приветствуя гостя Муфтий выразил свои сердечные поздравления с наступлением благословенного месяца Раби уль-Авваль, в ходе которого мусульмане всего мира встречают Мавлид − рождение пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего).



В беседе Глава мусульман России рассказал об истории и сегодняшнем дне Московской Соборной мечети, о новых проектах на пути возрождения духовности в нашей стране.



«Мы с гордостью наблюдаем за успехами наших братьев в бизнесе и молитвенно желаем успеха и процветания. Мы уверены, что Вам близки и понятны вопросы возрождения духовности мусульманских народов России и проблемы развития мусульманского сообщества России», сказал Глава мусульман России.



В главном зале Московской Соборной мечети состоялась церемония награждения: муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил Алишеру Усманову Орден «Аль-Фахр» I степени - высшую награду Совета муфтиев России.



Указ о награждении, подписанный Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином гласит:

За огромный вклад в дело возрождения Ислама в России, за поддержку программ, направленных на развитие духовно-нравственных и культурных ценностей Уммы, укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей наградить высшей наградой мусульман России Орденом Почета «АЛЬ-ФАХР» УСМАНОВА АЛИШЕРА БУРХАНОВИЧА





Алишер Бурханович тепло поблагодарил духовного лидера мусульман России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина за высокую награду. «Хочу выразить благодарность муфтию шейху Равилю Гайнутдину за высокую оценку моей деятельности. За высокую награду. Считаю - для того, чтобы чувствовать себя в гармонии со своей душой – надо находиться в своей вере, быть ближе к своим единоверцам. Я мусульманин и сын мусульманина. Благое дело, творящееся для близких, для единоверцев является на мой взгляд, самым главным содержанием жизни. Стараться делать добро людям и не ждать за это никакой благодарности. А сегодня я ее получил из рук муфтия. Еще раз хочу поблагодарить муфтия шейха. Мусульманская умма России – это та часть общества, которая всегда будет способствовать консолидации нашего государства, всегда будет мирно сосуществовать с православием. Все люди – братья. Все россияне – независимо от религиозной принадлежности – единый народ» - сказал Алишер Усманов.

Пресс-служба ДУМ РФ