Марат Башаров: я горжусь, что я мусульманин

19 января 2017 года в конференц-зале нового комплекса Московской Соборной мечети прошла пресс-конференция, посвящённая уникальному мероприятию: театрализованному представлению «Утерянное завещание».

В качестве спикеров на мероприятии выступили председатель Духовного управления мусульман Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов, актёр театра и кино, исполнитель одной из главных ролей Марат Башаров, режиссер проекта Ильдар Каримов, один из авторов сценария Ренат Абянов и новая участница проекта, казахская актриса Бибигуль Актан.

После презентации роликов, посвященных предстоящему спектаклю, модератор мероприятия Ренат Абянов заявил, что предстоящая постановка никого не оставит равнодушным и безразличным к истории нашего отечества.

Как рассказал руководитель проекта Ильдар Аляутдинов, подобное мероприятие очень значимое для многонационального и многоконфессионального общества. «Здесь переплетены многие культуры», – подчеркнул он. – Очень важно создавать общие площадки, где мы лучше друг друга бы понимали, переполнялись чувствами уважения к представителям тех или иных культур и традиций». По его словам, в последние годы ДУМ РФ и ДУМ Москвы стараются осуществить проекты, которые открыты для всех, в независимости от принадлежности к определенной религии или национальности. «Это мероприятие – новая страница в истории как мусульман, так и культурной жизни России в целом. Здесь переплетены современность, религиозные и культурные основы. Оно не носит форму проповеди или религиозного назидания. Мы стараемся создать мероприятие, которое будет полезным и комфортным для всех, кто на него придет.

Марат Башаров сообщил, что в команде над созданием представления работают более 150 человек. «Я горжусь, я рад, что я в составе этой команды. Второй год меня приглашают участвовать. Это даже не мероприятие, а настоящий спектакль. Я актер, я люблю играть, и с удовольствием продолжу играть в этих спектаклях, тем более, что они касаются моей веры – ислама. Я счастлив быть в этой команде. С каждым все больше людей – актеров-мусульман – приходят в эту команду. Мне бы хотелось заражать своим примером братьев-мусульман не забывать о том, что мы мусульмане. Нас много, но некоторые боятся, а некоторые стесняются, что они мусульмане, возможно в связи с последними событиями в мире. Однако я всегда гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я – мусульманин, буду за собой вести, звать всех братьев, чтобы поддерживали нашу веру, рассказали всем, какие мы на самом деле, и чтобы народ, глядя на нас, радовался и гордился. Я буду стараться», – рассказал известный актер театра и кино.

Новая участница проекта молодая казахская актриса Бибигуль Актан рассказала о своей героине, которая символизирует современную молодежь, которая в большинстве своем бездуховны, многие – атеисты. Для них айфоны и лайки в инстаграмме, к сожалению, главные приоритеты в жизни. «Это совершенное неправильный вектор духовного развития современных людей. Я надеюсь, что наш проект даст возможность молодым людям, увидев все это, задуматься, создаст переоценку ценностей», – отметила актриса. Сама она, по ее словам, участвуя в данном проекте, открыла для себя много нового, обрела большую духовность: «Этот проект – возможность общаться с людьми веры, с имамами, которые преобразуют внутреннее состояние».

Напомним, театрализованное представление «Утерянное завещание» состоится 29 января 2017 года в Crocus City Hall. Лейтмотивом спектакля служит история девушки и парня, встретившихся у моста в тот самый момент, когда она решила, что самый лучший способ справиться с трудностью – уйти в небытие. Параллельно с основной сюжетной линией разворачиваются сцены, посвященные национальным героям и другим выдающимся личностям мусульманских народов России. Мы встречаемся с ними в переломный момент. И выясняется, что все они обращались к последнему завещанию Пророка (мир ему), утерянному в наши дни из людских сердец.

«Без будущего нет прошлого», – так гласит эта история. Если не обращаться к тем ценностям, что даны нам от предков, то заслуги прошлого останутся в тьме веков и их свет никогда не дойдет до будущего поколения.

«Мусульмане России» - Dumrf.ru