Сергей Лавров призвал привлекать к борьбе с наркоманией традиционные конфессии 21 января в приветственном слове участникам Международного антинаркотического форума Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что наркобизнес угрожает безопасности страны: «Афганистан постоянно наращивает производство наркотиков… запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство" во многом существует за счет производства наркотиков». В своем выступлении Министр отметил, что стоит задача не только борьбы с наркоторговлей, но и «исцеления и социальной реабилитации жертв наркомании». По мнению Сергея Лаврова в деле реабилитации наркозависимых очень важна работа общественных объединений. «Создание Национального Антинаркотического Союза полностью соответствует той задаче, которую ставит государство» - сказал Лавров. Министр иностранных дел призвал к борьбе с наркоманией "привлекать все силы, в том числе, кстати, нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на территории России". Необходимо отметить, что Международный форум проходил в рамках 8-го Международного Антинаркотического лагеря «НАС объединяет жизнь!» (Московская область, Одинцовский район) который ежегодно организуется НКО Национальный Антинаркотический Союз (НАС). В работе Форума приняли участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Минобрнауки России, ООН, фондов и реабилитационных центров, входящих в состав НАС. Вел программу Форума председатель Правления НАС Никита Лушников. Важное внимание было уделено теме «конфессиональной» реабилитации. О деятельности БФНР «Ярдэм» Помощь (Казань) рассказал директор фонда Дмитрий Максимов. Он подчеркнул, что хотя «Ярдэм» светский реабилитационный центр, в нем «созданы все условия для реабилитации этнических мусульман». В частности было отмечено, что реабилитанты получают халяльное питание, имеют возможность посещать мечеть, совершать пятикратный намаз, в реабилитационном центре регулярно проходят лекции и беседы с имамами. Православное направление реабилитации наркозависимых представил Дмитрий Чернышов директор Фонда во имя Архангела Гавриила. Нина Зотова IslamRF.Ru

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Просмотр < Код для вставки 23.01.2017 14:39

Сергей Лавров призвал привлекать к борьбе с наркоманией традиционные конфессии 21 января в приветственном слове участникам Международного антинаркотического форума Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что наркобизнес угрожает безопасности страны: «Афганистан постоянно наращивает производство наркотиков… запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство" во многом существует за счет производства наркотиков». В своем выступлении Министр отметил, что стоит задача не только борьбы с наркоторговлей, но и «исцеления и социальной реабилитации жертв наркомании». По мнению Сергея Лаврова в деле реабилитации наркозависимых очень важна работа общественных объединений. «Создание Национального Антинаркотического Союза полностью соответствует той задаче, которую ставит государство» - сказал Лавров. Министр иностранных дел призвал к борьбе с наркоманией "привлекать все силы, в том числе, кстати, нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на территории России". Читать дальше »»»

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