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Визит представителей СМР в МИД РФ

31.01.2017 15:17

Главном здании Министерства иностранных дел Российской Федерации прошла встреча руководителя Международного департамента Совета муфтиев России Ильдара Галеева, директора Первого департамента Азии Андрея Борисовича Кулика и посла по особым поручениям Евгения Юрьевича Томихина.

 

В рамках встречи Ильдар Галеев передал приветствия от имени председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина и ознакомил российских дипломатов с текущими взаимоотношениями с Китайской исламской ассоциацией, совместными с китайскими коллегами проектами и намеченными планами.

 

Со своей стороны Андрей Борисович Кулик выразил удовлетворение складывающимися взаимоотношениями и подтвердил, что Министерство иностранных дел в лице Первого департамента Азии будет всячески поддерживать и оказывать содействие в реализации данных проектов.

 

Стороны договорились и в дальнейшем поддерживать контакты и проводить консультации. 

 

Российские дипломаты были приглашены на экскурсию в Московскую соборную мечеть. 

 

Пресс-служба СМР

 

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