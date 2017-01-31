Визит представителей СМР в МИД РФ

Главном здании Министерства иностранных дел Российской Федерации прошла встреча руководителя Международного департамента Совета муфтиев России Ильдара Галеева, директора Первого департамента Азии Андрея Борисовича Кулика и посла по особым поручениям Евгения Юрьевича Томихина.

В рамках встречи Ильдар Галеев передал приветствия от имени председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина и ознакомил российских дипломатов с текущими взаимоотношениями с Китайской исламской ассоциацией, совместными с китайскими коллегами проектами и намеченными планами.

Со своей стороны Андрей Борисович Кулик выразил удовлетворение складывающимися взаимоотношениями и подтвердил, что Министерство иностранных дел в лице Первого департамента Азии будет всячески поддерживать и оказывать содействие в реализации данных проектов.

Стороны договорились и в дальнейшем поддерживать контакты и проводить консультации.

Российские дипломаты были приглашены на экскурсию в Московскую соборную мечеть.

Пресс-служба СМР