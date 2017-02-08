Сотрудничество мусульман России и Бахрейна

7 февраля состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина и Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации г-на Ахмеда ас-Саати.

На встрече также присутствовал первый заместитель председателя СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам Рушан хазрат Аббясов, переводчик посольства Валид Абдулла, руководитель Международного департамента СМР Ильдар Галеев.



В рамках встречи г-н Ас-Саати передал муфтию шейху Равилю Гайнутдину приветствия Его Величества Короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы, руководства Высшего Совета по исламским делам Королевства Бахрейн, Министра юстиции, исламским делам и вакуфов шейха Халеда бен Али Аль Халифы.



Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику развития двусторонних российско-бахрейнских отношений, затрагивающих самые разные сферы сотрудничества.



«Во многом активизация двусторонних отношений Ваша заслуга, уважаемый господин посол. Ваши частые визиты в российские регионы, организация и координация визитов российских и бахрейнских делегаций, в том числе и визит делегации СМР и ДУМ РФ в марте прошлого года в Королевство Бахрейн, все это не остается незамеченным. Мы надеемся и на дальнейшее углубление сотрудничества, в том числе и духовных, религиозных и культурных контактов», - отметил муфтий шейх Равиль Гайнутдин.



Духовный лидер российских мусульман выразил благодарность за содействие посольства в координации визитов чтеца Корана Его Величества Али Салиха Аль-Омара и известного шейха из Королевства Валида Аль-Джанахи.



Со своей стороны г-н Ахмед ас-Саати дал высокую оценку мероприятиям СМР и ДУМ РФ, подтвердив, что в Бахрейне высоко чтут и уважают муфтия шейха Равиля Гайнутдина.



Важным пунктом в повестке дня было сообщения г-на посла, что Его Величество Король Бахрейна изъявил желания поддержать Московский международный конкурс чтецов Корана. «Российские мусульмане — это мост, соединяющий Россию и исламский мир. Именно это является одним из основополагающих принципов взаимодействия Королевства и Российской Федерации», - заявил г-н посол.



По окончанию встречи стороны договорились о долговременном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Пресс-служба СМР