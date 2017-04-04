Евгений Бабаскин: «Духовная составляющая - одна из важнейших в реабилитационном процессе…»

Более 10 лет Евгений Петрович Бабаскин работает в области реабилитации алко- и наркозависимых. Он является руководителем направления спортивной реабилитации Национального антинаркотического союза (НАС), попечителем фонда "Ярдем", членом Правления Фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового молодого поколения «Аль-Амин». Одно из направлений деятельности Евгения Бабаскина - реабилитация и ресоциализация этнических мусульман.

«Фонд «Аль-Амин» и БНФР «Ярдэм» (Казань) уже несколько лет успешно работают в области реабилитации этнических мусульман. Вера – сильнейший мотиватор, помогающий избавиться от недуга. В исламе алкоголь и любые одурманивающие вещества – харам – грех. Для тех, кто хочет забыть об употреблении одурманивающих веществ и вернуться к вере предков, - очень важно создать возможность для соблюдения всех предписаний ислама», - рассказал Евгений Бабаскин. По его мнению огромное значение имеет сотрудничество со священнослужителями – имамами мечетей.

Евгений Бабаскин подчеркнул: «Мы стараемся наладить контакты с имамами соседних мечетей. Например, в Крыму и в Ставропольском крае наши реабилитанты не только могут посещать мечеть или общаться с имамами, слушать лекции об исламе, но и принимают посильное участие в жизни мусульманских общин. Они работают во время субботников по благоустройству территорий, прилегающих к мусульманским храмам, оказывают помощь инвалидам и престарелым. Это еще и важный элемент трудотерапии в кругу единоверцев».

«Опыт работы фонда «Аль-Амин» наглядно показывает, что духовная составляющая – наряду с другими реабилитационными методиками дает уникальный эффект. Наши реабилитанты – выпускники фонда «Аль-Амин» успешно работают, учатся, образуют семьи, навсегда оставив в прошлом употребление наркотиков и алкоголя», - рассказал Евгений Бабаскин.

IslamRF.Ru