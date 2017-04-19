Чествование ветеранов в Московской Соборной мечети

18 апреля в Московской Соборной мечети состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках общероссийской программы «Молчаливое эхо войны». Мероприятие было организовано по благословению председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина Духовным управлением мусульман Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие первый зампред ДУМ РФ Дамир хазрат Гизатуллин, ветеран-панфиловец Бурцев Александр Михайлович, ветеран 8 Гвардейской Панфиловской дивизии, директор медресе при Московской Соборной мечети Джафяр Фейзрахманов, генерал-майор Борисов Вячеслав Иванович, генерал-майор танковых войск Грудовик Александр Михайлович, Юрий Петрович Шмотин, полковник «Союз офицеров России», Фетисов Андрей Иванович, командир поискового отряда «Святого Ильи Муромца»; Звягин Сергей Валентинович поисковый отряд «Память»; Марат хазрат Аршабаев, заведующий библиотекой ДУМ РФ; Хизбулла Асуев, советник муфтия; Тагир Галлямов, директор ритуальной службы при Московской Соборной мечети и другие.

Началось торжество встречей ветеранов и гостей праздника в Музее ислама при Московской Соборной мечети. От имени лидера российских мусульман муфтия Равиля Гайнутдина с приветствием к собравшимся обратился Дамир хазрат Гизатуллин. Он подчеркнул, что ислам призывает защищать Родину, а каждый павший за свою страну удостоен милости Всевышнего.

После совершения намаза в Московской Соборной мечети аяты из Священного Корана прочитал имам Московской Соборной мечети Мустафа хазрат Кютюкчю, состоялось молитвенное поминание всех воинов, павших в Великой Отечественной войне.

Торжество продолжилось за праздничной трапезой с блюдами национальной татарской кухни. Выступали ветераны, командиры поисковых отрядов, ведущих кропотливую работу по восстановлению имен павших воинов и почетному перезахоронению их останков. Необходимо отметить, что активное участие в увековечивании памяти павших героев принимает заведующий библиотекой ДУМ РФ Марат хазрат Аршабаев. До глубины души тронули всех присутствующих слова ветерана Александра Михайловича Бурцева одного из последних ныне живущих панфиловцев, рассказавшем о драматических событиях и эпизодах Великой Отечественной.

Участники вознесли дуа за погибших воинов, а также за ныне здравствующих ветеранов.

На мероприятии присутствовала съемочная группа телеканала «Звезда».

Пресс-служба ДУМ РФ