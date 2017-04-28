Делегация ДУМ РФ и СМР принимает участие в международной конференции в Аммане

Делегация Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России по благословлению муфтия шейха Равиля Гайнутдина принимает участие в работе Международной конференции «Ислам и современные вызовы. В сени Амманской декларации», которая проходит под эгидой Его Величества Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашима в столице страны Аммане.

В состав делегации вошли заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по вопросам образования, науки и культуры, ректор Московского исламского института Дамир Хайретдинов и руководитель международного департамента СМР Ильдар Галеев.



Его Величество Короля Абдаллу II на мероприятии представлял Верховный судья Иордании Абдулькарим Аль-Хасауина.

В работе конференции принимает участие более 35 делегаций из более чем 20 стран. Как отмечают организаторы, первое заседание данной конференции прошло в 2013 году в столице Индонезии Джакарте под названием «Ислам: цивилизация и мир в сени Амманской декларации» при участии Президента Индонезии и руководства страны.



В качестве почетного гостя в работе конференции также принял участие второй секретарь Посольства РФ в Иордании Дмитрий Каменский.



Торжественное открытие конференции и пленарное заседание прошло в Королевском культурном центре. Мероприятие началось со чтения аятов Священного Корана.



Далее слово взял Абдуссалам Аль-Аббади, председатель оргкомитета конференции. Он подробно остановился на целях и задачах, которые ставят перед собой организаторы. Данная конференция, по словам Аль-Аббади, охватит вопросы противодействия терроризму, борьбы с исламофобией, преследованиями и притеснениями мусульман в мире, борьбы с бедностью и безработицей.



"В подготовке к данному мероприятию приняли участие более 15 представителей различных иорданских и зарубежных вузов, государственные учреждения и зарубежные дипмиссии, аккредитованные в Аммане", - заявил в своем слове председатель оргкомитета Конференции д-р Аль-Аббади.



С приветственным словом к присутствующим также обратился Садык Аль-Махди, председатель Международного форума «Васатыя (Срединность)», который отметив важную роль Амманской декларации в утверждении и распространении истинных исламских ценностей, призвал Турцию и Иран, шиитов и суннитов к более активному взаимодействию и сотрудничеству во благо ислама.



С приветственной речью к участникам конференции также обратился известный мусульманский ученый, теолог, шейх Абделла бин Байя. В своей речи он, основываясь на аяты Корана, отметил, что решение многих проблем и бедствий, постигших исламскую умму, нужно искать в самих же мусульманах. Показательным было его заявление о необходимости тщательного изучения окружающей нас среды при вынесении шариатских решений и фетв, полностью отказавшись от стереотипов, сложившихся в мусульманском восприятии современного мира. Также он указал на необходимость правильной, академической работы с шариатскими текстами – Кораном и Сунной. Особое место в его выступлении занял призыв к мусульманам о воспитании интеллектуальных элит и их роли в возрождении исламской цивилизации.



С похожим призывом выступил и министр вакуфов, исламских дел и святынь Иорданского Хашимитского Королевства д-р Ваиль Арабият. Он заявил о том, что фетвы некоторых факихов-богословов средневековья могли оказаться под влиянием внешних обстоятельств, указов правящего дома и соответствовали условиям того времени, тем самым указав на необходимость возобновления иджтихада для решения насущных вопросов современности.



На полях конференции прошли встречи Дамира Хайретдинова с председателем оргкомитета конференции д-ром Абдуссаламом Аль-Аббади и министром вакуфов, исламских дел и святынь Иорданского Хашимитского Королевства д-ром Ваилем Арабиятом. Передав слова приветствия от имени духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина, поблагодарил за высокую организацию мероприятия и приглашение российской стороны на данную конференцию. Дамир Хайретдинов, обращаясь к высокопоставленным ответственным лицам, передал устные приглашения муфтия шейха Равиля Гайнутдина посетить Москву с визитом в ближайшее время.

В рамках конференции также прошли встречи со вторым секретарем посольства РФ в Иордании Дмитрием Каменским, ректором Ливанского университета Аль-Азм, ректором Международного университета исламских наук и др.



Работа конференции продлится до 29 апреля.

Пресс-служба СМР