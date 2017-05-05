Торжественная церемония открытия Костромской мемориальной мечети

Сегодня в преддверии 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне - при участии председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина и главы Управления по делам религии Турецкой Республики Мехмета Гермеза проходит церемония официального открытия Мемориальной мечети при Местном религиозном объединении мусульман Костромы под юрисдикцией ДУМ РФ.

Мемориальная мечеть построена для увековечения памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В торжественной церемонии принимают участие замгубернатора Костромской области Александр Соколов, посол Индонезии в Москве Мохамад Вахид Суприяди, а также сопредседатели СМР, первые заместители главы СМР и ДУМ РФ, почетные гости из Турции, делегаты из Индонезии, меценаты, деятели культуры, искусства, науки, спорта, представители сми и др.

Кроме того, в ходе мероприятия глава мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил медали и благодарственные письма активистам мусульманской общины города и всем тем, кто оказывал как моральную, так и материальную помощь в деле строительства мемориального храма.

Стоит отметить, что 1 апреля 2013 года мусульмане Костромы получили разрешение на строительство от главного архитектора города. Этому предшествовало постановление главы города о выдаче такого разрешения, которое было подготовлено 26 марта. В феврале этого же года прошли общественные слушания, на которых было признано, что имевшиеся недостатки, которые вызывали нарекания, устранены или отсутствуют. Получению разрешения предшествовала длительная и кропотливая работа. В апреле 2012 года сменился губернатор. В декабре 2012 года состоялся визит муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Кострому и его встреча с новым губернатором Сергеем Ситниковым. Во время встречи было достигнуто взаимопонимание по всем вопросам. Было принято решение, что областные власти будут содействовать завершению строительства Соборной мечети. Большую поддержку оказывал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также правительство Турецкой Республики при участии турецких благотворителей, ведущих свой бизнес в Костроме.

Мечеть в Костроме представляет собой двухэтажное здание с прозрачным стеклянным куполом и двумя минаретами 30-метровой длины. Мужской молельный зал рассчитан на 1000 прихожан. Имеется балкон для женщин и различные вспомогательные помещения. Облик здания вобрал в себя архитектурные черты мечетей в Москве, Иваново и Ярославле. Храм является частью комплекса, в состав которого по намерениям членов мусульманской общины войдут медресе, музей, магазин-халяль.

Пресс-служба ДУМ РФ