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Церемонии открытия Болгарской исламской академии

08.09.2017 13:40

Вашему вниманию предлагаем видеозапись выступления учредителя Болгарской исламской академии, председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на церемонии открытия нового учебного заведения в городе Болгар Республики Татарстан 4 сентября 2017 г.

 

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