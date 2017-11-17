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Сотрудничество России и Палестины в области благотворительности

17.11.2017 09:49

В посольстве Государства Палестина в Москве состоялась встреча с полномочным министром посольства Государства Палестина в Российской Федерации г-ном Халедом Миари. На встрече присутствовали руководитель международного департамента Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Галеев Ильдар и исполнительный директор фонда «Закят»  Рифат Измайлов. 

 

В рамках встречи Ильдар Галеев передал полномочному министру г-ну Миари приветствия от имени Духовного лидера мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина руководству страны, главе и сотрудникам палестинской дипмиссии в Москве.

В качестве основного вопроса встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества в области реализации благотворительных и гуманитарных программ. Стоит отметить, что по благословению Муфтия шейха Равиля Гайнутдина между Фондом "Закят" и администрацией Верховного судьи Палестины Махмудом Хаббашем подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на основании которого уже был реализован ряд совместных программ. 

Представитель Благотворительного фонда "Закят" Рифат Измайлов рассказал о международном опыте работы фонда,  последних поездках и проведенных акциях в Ливане и Бангладеше. Особо была отмечена поддержка и содействие в реализации  благотворительных и гуманитарных программ СМР и ДУМ РФ за рубежом, которую оказывает Министерство иностранных дел РФ.

Со своей стороны г-н Миари подтвердил, что палестинская дипмиссияв РФ и правительство Палестины окажут всяческое содействие в реализации подобных программ на территории Палестины. 

В ходе беседы стороны сошлись во мнении, что отношения между нашими странами в области гуманитарного сотрудничества будут всегда плодотворно и динамично развиваться. 

 

Пресс-служба СМР

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