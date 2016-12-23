Д.Хайретдинов: Введение в школе дополнительных уроков православия: больше пользы или вреда?

Информация о том, что на экспертизу в Российскую академию образования поступил курс истории православной культуры, изучать который в школе предлагается дополнительно к уже имеющемуся в рамках Основ религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ), в очередной раз всколыхнул российскую общественность. Особую обеспокоенность появление нового предмета, пусть формально и факультативного, но рассчитанного на изучение во всех классах с 1-го по 11-й в объеме 600 часов (!) вызвало среди представителей других конфессий. С чем она связана, рассказал РОСВУЗу ректор Московского исламского университета Дамир Хайретдинов:

"Лично я не знаю, зачем нужен еще один курс по изучению православия, поскольку в школах уже имеется курс ОРКСЭ. Напомню только, что введению последнего предшествовало появление в ряде центральных регионов России, и в частности в Белгородской области, курса Основ православной культуры.

Тогда обсуждение этой темы вызвало такие большие круги на воде, что в образовавшийся раскол, в том числе по линии межнациональных отношений, были вынуждены вмешаться политики и чиновники из очень высоких инстанций. После этого долгие годы шла работа, чтобы появился светский курс ОРКСЭ, не имеющий, с моей точки зрения, аналогов в мире: с одной стороны, многомодульный и сложный с точки зрения организации, но, с другой, - крайне простой с точки зрения познавательной цели.

Это был очень большой успех. И не в последнюю очередь потому, что в ходе той работы разные конфессии - надо отдать им в этом должное - в конце концов смогли между собой договориться и из сферы выяснения отношений перешли к работе за круглым столом. Но это стоило им огромного труда. И вот сейчас мы снова узнаем о каких-то странностях: в прошлом году — о соглашении департамента образования Москвы с одной из институций Русской православной церкви о бесплатном предоставлении помещений общеобразовательных школ для того, чтобы там проводились факультативные занятия по программе церковных воскресных школ. Теперь — о новом курсе изучения православия.

Не сомневаюсь, что большинство наших граждан - добропорядочные отцы и матери, заинтересованные в том, чтобы их дети воспитывались на нравственных ориентирах. Вот и мы, мусульмане, как верующие люди, целиком и полностью поддерживаем большинство инициатив, исходящих из Русской православной церкви в плане воспитания наших граждан в духе здоровой консервативности, нормальных семейных отношений в нашем обществе. Но я не понимаю, когда это делается кулуарно, через какие-то тайные договоренности! Ведь рано или поздно все тайное все равно станет явным, а в итоге выльется в скандал.

Необходимо учитывать и нынешнюю ситуацию. Мы знаем, что в последние годы в российских городах идет активная социализация мусульман-выходцев с Северного Кавказа плюс массовое, возможно, миллионное получение гражданства выходцами из стран Центральной Азии. Мы знаем также, что цифры, которые идут по переписи населения, лукавят, не показывая реальной численности мусульманских общин в стране. Иногда это рассматривается с алармистских позиций - будто бы уже завтра над башнями Кремля зазвучит азан. Все это, конечно, ерунда, поскольку такого никогда не будет, да никто к этому и не стремится. Но ведь необходимо соблюдать здоровый баланс между конфессиями! И, уж тем более, в условиях, сложившихся в стране нынешним образом.

Давайте наконец определимся, что представляет собой российская нация. Если речь идет лишь о ее православной части, то выходит, что те, кто говорят, будто России не нужны Северо-Кавказский и ряд других регионов, где число православных невелико, правы. А если мы говорим обо всех гражданах нашей страны, независимо от их вероисповедания и этнической принадлежности, то зачем же действовать келейно, а, главное, нарушать баланс, достигнутый с таким большим трудом? Ведь очевидно же, что вслед за новыми школьными предметами по изучению православия в целом ряде российских регионов тут же возникнут курсы по изучению ислама. Единственный верный путь — работать над такими сюжетами совместно и абсолютно открыто".

Автор: Марина РОСВУЗ

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