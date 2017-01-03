Отклик на передачу телеканала «СПАС» 12.12 2016

В связи с провокационными и исторически необоснованными высказываемыми новокрещёной Динары Бухаровой о татарском селе Сафаджай, которые вызвали бурную реакцию жителей села, общественных, научных и религиозных деятелей, мы обратились к специалисту по истории нижегородские татарских деревень, профессору, д. и. н. Ольге Николаевне Сенюткиной с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Ранее к. и. н. Дамир Зенюрович Хайретдинов опроверг тезис, прозвучавший в интервью священника Георгия Максимова с Динарой Бухаровой, о якобы имевшихся церквях в татарском селе Сафаджай Нижегородской области. Историк указал также, что исторически процесс крещения татар в этом регионе был связан с насильственным (нередко жестоким и кровавым) обращением в православие.

Отклик на передачу телеканала «СПАС» 12.12 2016.

Ведущий священник Георгий Максимов, гость программы – член Президиума Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы» Динара Бухарова.

Некоторые соображения историка по поводу передачи

Прежде всего, хочу сказать, что стержень диалога между православным священником и гостьей программы – это рассмотрение деликатного, сугубо личного вопроса о том, как человек находит свою дорогу к Храму. Не об этом пойдет сейчас речь: выбор веры или её отрицание – дело каждого и нельзя человеку ничего навязывать. Это неправильно и с этической точки и с юридической точки зрения. К тому же, Динара Бухарова на вопрос о причинах оцерковления подробного ответа не дала, хотя ведущий активно побуждал её к этому. «Не хватает Аллаха что ли?» – задавал вопрос Георгий Максимов, как бы от имени татар-мусульман. Ответ Д.Бухаровой сводился к тому, что произошло чудо – и она имеет полное право на такое объяснение своего оцерковления. Человек имеет право объяснять происходящее с ним и с точки зрения мифологического сознания и с любой другой точки зрения. Однако, диалог, который развертывался на глазах зрителя – это не только частное дело, но это нечто, преданное публичности.

И вот о том, чем были подкреплены причины перехода этнической мусульманки в православие, уместно, на мой взгляд, сказать несколько слов.

В монологе Д.Бухаровой делается невнятная ссылка на труды нижегородского краеведа А.М.Орлова, на которого, как сказано «ссылался Глухов». И далее без перехода и объяснений говорится о том, что в селе Сафаджай, старинном татарском нижегородском селе (откуда корни Д.Бухаровой), жили казаки, которые праздновали «Петрау-байрам» и «Покров-байрам». Складывается ощущение, что книги А.М.Орлова, писавшего о нижегородских татарах, были основой для точки зрения лидера Этнографического общества кряшен Максима Глухова.

Однако, позиции А.Орлова и М.Глухова в вопросе изначальной религиозной принадлежности татар весьма различны. В трудах А.Орлова говорится об исконной мусульманской традиции татар и частичном, немногочисленном переходе татар в православие в XVI-XVIII вв. Что касается М.Глухова, то он рассматривает в качестве основы для рассуждений отдельные примеры перехода в православие представителей татарского этноса периода Волжской Булгарии и, базируясь на этих немногочисленных примерах, выстраивает линию формирования самостоятельной кряшенской этноконфессиональной общности.

Следуя М.Глухову, гостья программы утверждает, что её предки из Сафаджая «отпали в ислам», будучи изначально православными. Однако большой источниковый материал, который был поднят при написании авторским коллективом книги по истории селения Сафаджай (ныне Красная Горка) (С.Б. Сенюткин, О.Н.Сенюткина, С.В.Сабиров) говорит о том, что это ничем неподкрепленное утверждение. Сафаджай – старинное татарское, мусульманское по вере селение. В этом селении никогда не было христианской крещенской общины, тем более не могло быть в связи с этим церкви или часовни. Здесь явно выдается желаемое за действительное. Легенда об исчезновении церкви, провалившейся в землю, после так называемого «отпадения в ислам» жителей Сафаджая, нигде не записана. «Сафаджайские тетради», источник по истории села, даже намеком не упоминает об этом событии, которое трудно не заметить. Если бы такое, действительно произошло, мусульмане сохранили бы этот факт в памяти и могли бы его по-своему интерпретировать. То, что было в истории Сафаджая, так это мечети, которых в начале XX века насчитывалось восемь, и которые организовывали всю религиозную жизнь села на протяжении всех столетий его существования.

Исторические источники совершенно определенно говорят о насильственном, а не добровольном, крещении части татар. Но к Сафаджаю это не относится вовсе. Да и в других татарских деревнях Нижегородчины крещен либо не было совсем, либо насчитывались единицы. Достаточно хотя бы обратиться к документам Новокрещенской конторы середины XVIII века или к ревизским спискам, которые хранятся в открытом доступе в Центральном архиве Нижегородской области. Те немногие, кто насильственно крестился, или их дети и внуки, как правило, возвращались к своей традиционной вере. А часто даже и не уходили от неё, лишь делая вид, что приняли крещение.

Мы узнаем из передачи, что «крещеные татары» (крещены, кряшены) есть в разных регионах России. С этим нельзя не согласиться. Но далее следует фраза об их численности: «может до миллиона даже доходит». Позволю заметить, что по данным переписи 2010 года крещен насчитывалось 34822 человека. Традиционная религия татар – это ислам.

Утверждение о том, что «принятие христианства – отказ от всего злого», можно изменить, сказав, что «принятие ислама – отказ от всего злого». Можно вспомнить и другие религии, также призывающие к утверждению добра.

Своеобразно выглядит обращение к татарским семьям, члены которых отказываются от традиционной мусульманской веры и крестятся. Оцерковление должно ими рассматриваться, по мнению Д.Бухаровой, как отказ от «старых привычек и предрассудков». Родственники оцерковленных татар должны, по призыву Д.Бухаровой, спокойно принять это новшество в семье. Далее следует объяснение, почему татары должны себя так вести: красота вероучения в православии должна убедить их в этом. А разве обращение к Аллаху в мечети не имеет духовной красоты? И как можно навязывать мусульманину подобное мнение и говорить, что родственники оцерковляющихся находятся «в слепоте»? Речь идет о мировой религии, которой следуют миллионы людей на нашей Земле.

О.Н.Сенюткина, д.и.н., проф. кафедры истории, регионоведения и журналистики НГЛУ

Ссылки на работы Сенюткиной О. Н.:

История села Сафаджай под авторством Сенюткина С. Б. и Сенюткиной О. Н., вышедший в свет в 2005 г. :

http://idmedina.ru/books/regions/?4105

Другие работы Сенюткина С. Б. и Сенюткиной О. Н.:

http://idmedina.ru/books/regions/?5368

http://idmedina.ru/books/regions/?3834

http://idmedina.ru/books/regions/?4324

http://idmedina.ru/books/regions/?2876

http://idmedina.ru/books/regions/?3893

http://idmedina.ru/books/regions/?3884

http://idmedina.ru/books/regions/?1826

http://idmedina.ru/books/regions/?1638

http://idmedina.ru/books/regions/?1585

http://idmedina.ru/books/regions/?770

Смотри так же по теме истории села Сафаджай:

http://idmedina.ru/books/regions/?703