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XIV «Фаизхановские чтения» в Санкт-Петербурге

18.04.2017 10:56

Подборка фотографий с XIV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» под названием «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки». Конференция, которая состоялась с 11 по 13 апреля в Санкт Петербурге, была приурочена к 300-летию муллы Абдуллы Алиева (Батырши).

 

Фото Руслана Гилазова


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