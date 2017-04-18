XIV «Фаизхановские чтения» в Санкт-Петербурге
18.04.2017 10:56
Подборка фотографий с XIV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» под названием «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки». Конференция, которая состоялась с 11 по 13 апреля в Санкт Петербурге, была приурочена к 300-летию муллы Абдуллы Алиева (Батырши).
Фото Руслана Гилазова
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18.04.2017 10:56
XIV «Фаизхановские чтения» в Санкт-Петербурге
Подборка фотографий с XIV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» под названием «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки». Конференция, которая состоялась с 11 по 13 апреля в Санкт Петербурге, была приурочена к 300-летию муллы Абдуллы Алиева (Батырши). Читать дальше »»»
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