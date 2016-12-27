Историк Д. Хайретдинов удивлен антинаучными сведениями, распространяемыми телеканалом «Спас»

Кандидат исторических наук Дамир Хайретдинов опроверг тезис, прозвучавший в интервью священника Георгия Максимова с Динарой Бухаровой, о якобы имевшихся церквях в татарском селе Сафаджай Нижегородской области. Историк указал также, что исторически процесс крещения татар в этом регионе был связан с насильственным (нередко жестоким и кровавым) обращением в православие:

«Как правильно заметила Динара Бухарова в своем выступлении на телеканале «Спас» 12 декабря с.г., «историю у нас мало кто знает и мало кто ею интересуется». Это, пожалуй, единственный тезис из ее эмоционального выступления, с которым я вполне соглашусь. В остальном она излагает свои фантазии в рамках популярного жанра фолк-хистори, путая причинно-следственные связи относительно истории татарских селений Нижегородчины.

Село Сафаджай (Красная Горка) Пильнинского района Нижегородчины основано в 1451 г., то есть почти одновременно с основанием Казанского ханства. Очевидно, это село было пограничным на западной границе Казанского ханства. Его жители изначально были мусульманами. Основание села Сафаджай, согласно оригинальному источнику местного происхождения «Сафаджайским тетрадям», связывается составителями этих погодных записей с выходцами из-под Астрахани, точнее – местности Ак-Мечеть. На самом деле, такой местности, скорее всего, не существовало, а Ак-Мечеть (Белая мечеть) – это традиционный золотоордынский и постордынский маркер крупных городских центров с соборными мечетями из белого известняка. Поскольку люди хана Улуг-Мухаммеда – основателя Казанского ханства – изначально являлись выходцами именно с нижней Волги, то, хронологически сопоставляя их приход в Курмыш и основание Сафаджая, вполне реально увидеть здесь взаимосвязанные события.

В пользу того, что юго-восток Нижегородчины входил в состав Казанского ханства, говорит и историческое предание о падении Грозной крепости, располагавшейся на месте современного села Мурзицы Сеченского района. Археологи доказали, что сама столица удела Секиз-бия, существовавшего во второй половине XIV в. – Грозная крепость на месте соседнего с Сафаджаем села Мурзицы, дожила до XVI в.

Предание, о котором мы говорим, сохранилось в «Сафаджайских тетрадях». В нем сказано, что в период взятия Казани в 1552 г., когда правительство Ивана IV насильно заставляло татар принимать христианство, несогласные подвергались ужасным расправам. Так, в Мурзицах таковые, в том числе мурзы и муллы, были похоронены заживо. Часть татар из Грозной крепости в поисках убежища обосновалась в близлежащем, небольшом тогда Сафаджае (Красной Горке); упоминается даже, что сафаджайцы, боясь преследования, долго не пускали их в село. В память об этих событиях даже еще в 1980-х гг. сафаджайцы, идя на Порецкий базар, останавливались читать Коран в местах, где по преданиям были заживо похоронены имамы и мурзы.

В Сафаджае, судя по историческим источникам, никогда не было церкви и среди жителей этого села отсутствовали крещеные татары.

В заключение хотелось бы поблагодарить Д. Бухарову и телеканал «Спас» за то, что они побудили нас вспомнить об историческом прошлом татарских поселений Нижегородчины и России в целом. Вольно или невольно, передачи с новокрещеными татарами способствуют осознанию глубины той масштабной трагедии на уровне национального геноцида, которой подверглись татары-мусульмане в период насильственного крещения царскими властями. Нынешние татары, проживающие в крупных городах Российской Федерации в отрыве от своих корней и национально-культурных объектов, должны помнить о неизбежной ассимиляции в немусульманском окружении, если они сами и их потомки забудут об исламе и откажутся от таких его столпов, как шахада, намаз, рамазан, закят, курбан и т.д.

Хайретдинов Д.З., историк»