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Доходный дом с винтовой лестницей и мусульманская жизнь старого Замоскворечья

02.02.2017 13:38

Большая Татарская улица, дом 20. Доходный дом купца Абдуллы Салеховича Танеева выходца из богатого татарского села Азеево тогдашней Тамбовской губернии. В отличие от своих азеевских земляков, включая и хозяев соседних московских домовладений династию Ерзиных, Танеевы не занимались торговлей каракулем. В самом Азееве Танеевы специализировались на продаже бакалейных и колониальных товаров.

 

Полный текст статьи опубликован в газете «Медина аль-Ислам» № 11-12(179-180) /ноябрь-декабрь 2016/

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