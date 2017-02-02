Доходный дом с винтовой лестницей и мусульманская жизнь старого Замоскворечья Большая Татарская улица, дом 20. Доходный дом купца Абдуллы Салеховича Танеева выходца из богатого татарского села Азеево тогдашней Тамбовской губернии. В отличие от своих азеевских земляков, включая и хозяев соседних московских домовладений династию Ерзиных, Танеевы не занимались торговлей каракулем. В самом Азееве Танеевы специализировались на продаже бакалейных и колониальных товаров. Полный текст статьи опубликован в газете «Медина аль-Ислам» № 11-12(179-180) /ноябрь-декабрь 2016/ Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">02.02.2017 13:38</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41370.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Доходный дом с винтовой лестницей и мусульманская жизнь старого Замоскворечья</strong><p style="font-size:95%">Большая Татарская улица, дом 20. Доходный дом купца Абдуллы Салеховича Танеева выходца из богатого татарского села Азеево тогдашней Тамбовской губернии. В отличие от своих азеевских земляков, включая и хозяев соседних московских домовладений династию Ерзиных, Танеевы не занимались торговлей каракулем. В самом Азееве Танеевы специализировались на продаже бакалейных и колониальных товаров. <a href="http://www.islamrf.ru/news/history/culture/41370" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 02.02.2017 13:38

Доходный дом с винтовой лестницей и мусульманская жизнь старого Замоскворечья Большая Татарская улица, дом 20. Доходный дом купца Абдуллы Салеховича Танеева выходца из богатого татарского села Азеево тогдашней Тамбовской губернии. В отличие от своих азеевских земляков, включая и хозяев соседних московских домовладений династию Ерзиных, Танеевы не занимались торговлей каракулем. В самом Азееве Танеевы специализировались на продаже бакалейных и колониальных товаров. Читать дальше »»»

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