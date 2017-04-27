Дамир Мухетдинов: Соборная мечеть Минска стала символом возрождения религиозных и национальных традиций

Выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамира Мухетдинова на научной конференции "Ислам и общественное согласие", которая состоялась 22 апреля в Минске. , Конференция была посвящена Пророку Мухаммаду (мир ему).

Текст выступления:

Сегодня в столице Беларуси мы отмечаем 620 годовщину татарской общины региона, который на протяжении более чем тысячелетия объединяли государства белорусов, поляков и литовцев. Татарская конница от битвы под Грюнвальдом в 1410г. до Первой мировой войны в 1939 г. всегда вставала на защиту земель этих народов, прежде всего против агрессии с Запада. Не случайно, что на «Погоне»-- гербе Великого княжества «Литовского», а в определенные периоды и Беларуси изображен всадник. Да на его щите крест как символ мира католического, но государство защищали и воины-мусульмане. Татарские феодалы были равноправными членами Речи Посполитой, этой республики феодалов. Сейм этого государства напоминал им Курултай как представительный орган, где мусульманские феодалы управляли тюрко-татарскими государствами. В 1561 г. татарские феодалы по Грамоте польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа татарские мурзы были уравнены в правах с польской шляхтой. В те годы единое государство славян и литовцев простиралось от Балтийского моря до моря Черного, на востоке до границы Московской области, включая в себя земли тюркских народов.

Обычно татар Беларуси связывают по своему происхождению только с Крымских ханством, но в реальности это были и выходцы и из Большой (между Днепром и Волгой) и Ногайской (между Волгой и Уралом и к югу от Камы) орд. После распада Золотой Орды пространство Великой степи объединяло земли от нижнего течения Дуная до Уральских гор и от Черного моря и гор Кавказа до долины Оки. Эта остатки степной культуры, сочетавшей элементы кочевой и оседлой цивилизации, до недавнего времени сохранялась у татар Волго-Уральского региона, в особенности у мишарей. На моей родной Нижегородчине в ауле Сафаджай до сих пор вспоминают о выходцах их Крымского ханства, которые пришли в бассейн реки Суры.

До строительства засечных черт в 2 пол. 17 в. наши предки свободно перемещались от Волги до Днепра. Характерной особенностью польско-литовских татар было совмещение мусульманских корней с европейскими политическими и культурными ценностями. Оно получали неплохое светское образование, сначала преимущественно военное, а затем и светское, свободно чувствовали себя в иноязычной и инонациональной аудитории, но сохраняли приверженность исламу. Многовековая принадлежность к дворянству повышала их достоинство, делало их равными с другими представителями европейской элиты. Да и сама знать Речи Посполитой любила говорить о своих степных корнях. В XVI–XIX веках шляхта предпочитала теорию о своих предках-сарматах, отличных от крестьян-славян. О сарматизме впервые завел речь польский историк Ян Длугош (1415–1480). Проникаясь модным в Европе XV века поиском исторических корней, шляхтичи доказывали, что они являются потомками кочевого, вольнолюбивого народа, известного по произведениям античных авторов, – сарматов. В качестве приметы времени можно привести тот факт, что литовские князья Глинские (предки матери Ивана Грозного Елены) объявили своим предком Мамая. Так польские татары волей-неволей «улучшили» биографию своих предков. Татары в Польско-Литовском государстве всегда славились верностью слову, благородством и неподкупной честностью и по вековому обычаю зачастую были задействованы на должностях где эти качества были востребованы, например, заведовали общественными весами... Так из родом чиновников, пришедших из Золотой Орды, оказавшихся на землях Речи Посполитой, были Ртищевы – предки великого русского писателя Федора Достоевского.

Большая часть территорий татар Речи Посполитой находилась на территории современной Беларуси, ее западной части. Особо стоит отметить, что в отличие от Московской Руси в землях Руси Западной, входившей позднее в состав Речи Посполитой, государство не способствовало крещению мусульманских феодалов. Платой за такую политическую свободу стала лояльность татарских воинов, которую они проявляли во всех войнах Литовско-Польского государства на протяжение более чем полутысячелетия. Накануне Первой мировой войны в царской армии служило около 20 генералов из польско-литовских татар Последняя татарская конная часть пала в боях за Варшаву в сентябре 1939 года. При этом польским татарам приходилось воевать и против своих соплеменников. В своих мемуарах командир Башкирской конной бригады Муса Муртазин рассказывает о боях с татарской конной частью, которая прикрывала отход польских войск во время советско-польской войны 1920 года.

После Февральской революции мусульмане западных регионов России создали в Петрограде 23 апреля 1917 г. Временный совет по организации союза татар Польши, Литвы, Белоруссии и Литвы во главе с М. Полтаржицким. В годы революций 1917 года и Гражданской войны польские татары сыграли значительную роль в формировании мусульманских частей в Крыму, Азербайджане, Волго-Уральском регионе. Они прошли по былым дорогам своих предков. Большинство из них были противниками советского режима. Наиболее известен среди них Матвей Сулькевич, известный также как Магомет или Сулейман. По национальности — белорусский татарин он стал символом единства мусульман России в годы гражданской войны.

Участник русско-японской и Первой мировой войн в октябре 1917 года Генерального Штаба генерал-лейтенант Сулькевич был выдвинут на пост командира 1-го Мусульманского корпуса, который планировало сформировать Временное правительство.25 июня 1918 года он стал премьер-министром, министром внутренних и военных дел первого Крымского краевого правительства После победы сторонников унитарной России в Крыму, в декабре 1918 года М. Сулькевич прибыл в Азербайджан, где был назначен начальником Генерального штаба вооруженных сил Азербайджана. После ликвидации независимости в мае 1920 года М. Сулькевич был арестован». Один из отцов-основателей Азербайджана Магомед-Амин Расулзаде вспоминал:

…. Генерал Сулькевич опередил нас, сказав, тихим, но уверенным голосом, слова, которые я никогда не забуду: „Счастлив, что умираю солдатом мусульманской армии. Прощайте!“»

Трагической была судьба и тех, кто с самого оказался на стороне Советской власти. Так участник Первой мировой войн уже в декабре 1917 г. возглавил Первый мусульманский солдатский полк, который сражался против немцев, белофиннов и белогвардейцев. Под его руководством часть была переформирована и вошла в состав начавшей формироваться Красной армией. В 1919 г. вместе с отцом (тоже Искандером) он возглавил 2-е Казанские мусульманские пехотные курсы командного состава Красной армии. Судьба забросила Искандера в еще один регион мусульманского мира. С мая 1919 по март 1920 он был начальником штаба Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, которая воевала на Туркестанском фронте в Бухаре, Ферганской долине, Семиречье. Фактически бригада выполняла роль некоей посреднической (третьей) силы между формированиями коренного населения и славянскими переселенцами, столкновения между которыми начались еще со времени Туркестанского восстания 1916 г. В 1920-1930-е гг. Советский режим продолжал использовать татарских мурз для создания национальных воинских частей. И. Тальковский в 1923-1931 гг. был начальником-военкомом татаро-башкирской школы имени ЦИК Татарской АССР, в 1931-1937 г. командиром 3-й Крымской стрелковой дивизии имени ЦИК Крымской АССР. В 1937 г. он был арестован, в 1940 г. освобождён, работал в военной Академии им. М. В. Фрунзе, но 30 июня 1941 года г. (после того как сумел вывести курсантов от окружения) арестован повторно, а 23 февраля 1942 г. (в день Советской Армии) был расстрелян .

Сегодня мы вспоминаем о трагической участи татар в прошлом веке, когда вместе с миллионами других советских граждан были репрессированы национальные лидеры и многие тысячи простых людей, уничтожались мечети, медресе и мектебы, исчезали Татарские Слободы и улицы городов. Так было и в городах Беларуси, включая ее столицу Минск.

Большой проблемой для польско-литовских, татар стала утрата родного языка. Здесь возник такой феномен, как «китабы», то есть мусульманские книги на белорусском языке, написанные на арабском шрифте. Однако утрату языка можно компенсировать. Так, например, в начале прошлого века ректор казанского медресе «Мухаммадия» и будущий муфтий Центрального духовного управления мусульман Галимджан Баруди посылал своих учеников для обучения мусульман западных районов Российской империи татарскому языку. Более тесное взаимодействие между татарами западных регионов Российской империи и татарами Казани возникло в дни Первой мировой войны. Летом 1915 г. царская армия потерпела поражение потеряв Польшу, Литву и часть Западной Беларуси. Как лидер мусульманской общины Казани Галиджан-хазрат оказывал всяческую помощь беженцам. В доме, соседнем со зданием медресе «Мухаммадия», была создана школа для польско-литовских татар. В августе 1915 г. в Казани организуется комитет помощи беженцам-мусульманам. Инициаторами его создания выступают два известных юриста и политика Саид-Гирей Алкин и Валидхан Таначев. 6 сентября Комитет проводит встречу с мусульманской молодежью Казани, на которой в помощь ему избирается 14 человек. В сентябре организуется комиссия Комитета по гигиене во главе с известным в будущем врачом Абубекром Терегуловым, приему беженцев (Султан Габяши) и обеспечению одеждой (Сара Ахмерова). В свою очередь, в дни голода 1921-1922 гг. татары Белоруссии оказали значительную продовольственную помощь мусульманам Волго-Уральского региона. Великий сын нашего народа, истинный слуга нации («миллет хадиме») Галиджан-хазрат Баруди отдал свою жизнь в дни голода, чтобы спасти как можно больше жизней единоверцев.

Особая и наиболее славная страница в истории татар на землях Белоруссии это годы Великой отечественной войны. Так уже в первые годы войны на белорусско-польской границе наступление нацистов в районе города Цехановец сдерживала 86-я мотострелковая дивизия имени Президиума Верховного совета Татарской АССР. Многие татары участвовали в подпольном движении на территории Белоруссии, сформированные в Татарской и Башкирской АССР части участвовали в освобождении вашей республики в 1944г.

В 1948 г. начинается качественно новая страница в сотрудничестве мусульман-татар Беларуси и Волго-Уральского региона. В 1794 г. было признано право мусульман бывшего Великого княжества Литовского на свободу вероисповедания, а с 1851 г. избрание духовенства западных губерний Российской империи (бывшей территории Речей Посполитой) было поставлено под контроль Таврического магометанского духовного правления с центром в Симферополе. Поэтому муфтий Крыма Ногман Челеби Джихан, избранный в 1917 г., считался также муфтием Польши и Литвы. После Рижского мирного договора 1920г. почти все татары не только Польши, но и Литвы и Беларуси оказались в составе возрожденного польского государства, и объединились в самостоятельный муфтият. В 1939 г. на территориях вошедших в состав советской Беларуси насчитывалось 19 мечетей.

В 1948 г. на первый после 1926 г. съезд Центрального духовного управления мусульман прибыло два делегата от Беларуси. Мы готовим к печати уникальную рукопись по истории советских мусульман: «Очерк Абдулгаффара Шамсуддинова (кази Казахстана при ДУМ Средней Азии и Казахстана). Он пишет: «Официальное открытие Уфинского курултая состоялось 25 октября 1948 года». В съезде участвовали 2 делегата из Беларуси: Мустафа хазрат Искандер углы (Мустафа Иосифович Александрович) -- имам г. Клецка Барановичской области и Мустафа хазрат Али углы Шабанов (Мустафа Александрович Шабанович) – имам дер. Муравьичи Ивьевского района Молодечненской области.

В Очерке сохранилось выступление Мустафы Александровича Шабанова(ича): «Поздравляю участников настоящего съезда Духовенства. В нашем приходе есть 200 душ вместе со старыми и малыми. Есть мечеть деревянная, которая работает с 1878 года, верующие посещают эту мечеть каждую пятницу, а в ураза посещают пять раз в день. Закон свой соблюдают согласно Корану, только язык татарский забыли, так как нас очень мало и живём среди белорусов. Настоящее время мусульмане Белоруссии живут бедно. Очень сильно пострадали от войны. Все наши строения сгорели, скот немцы угнали с собой. Но все это ничего, если Аллах поможет и даст здоровья нам и всем мусульманам, т.е. нашим братьям, которые должны помочь одни другим. Амин!»

Эта историческая речь напоминает нам о тех тяжелых временах, которые пережили наши предки. Сегодня на землях России и Беларуси происходит возрождение религиозных и национальных традиций. Символом здесь стала новая Минская мечеть, традиции религиозной жизни в которой начались в середине 16 века. Мы верим в то, что славные традиции наших предков на землях от Волги и Урала до Днепра и Западной Двины переживут и будут развиваться в новом тысячелетии!

г.Минск, 22 апреля 2017 г.