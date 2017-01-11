Растущая община мусульман Кубы

Впервые Папа Римский ступил на кубинскую землю в 1998 году. Визит Иоанна Павла II в коммунистическое государство стал результатом потепления отношений между Ватиканом и президентом Фиделем Кастро. Католическая Куба приветствовала понтифика с огромным восторгом, на папской мессе в Гаване присутствовали сотни тысяч людей, в том числе сам Кастро. Между тем немногочисленные кубинцы других вероисповеданий сделали из нынешней веротерпимости властей свой вывод: возможно, скоро государство признает и их религию, в том числе, и ислам.

Ислам действительно понемногу закрепляется на Кубе, где в настоящее время живет 9000 мусульман. На фоне 11,3 млн населения это крошечная группа, но все же, по сравнению с десятком мусульман, живших здесь в 1990-е, налицо существенный прирост.

«Коммунистическая партия принимает решения, направленные на развитие религиозного плюрализма… Очевидно, что будет наблюдаться естественный прирост мусульманского населения», — говорит политолог из Университета Эмори в Атланте Лео Оуэнс (Leo Owens).

Из-за короткой истории ислама на Кубе многие местные мусульмане – новообращенные, обретшие веру после общения со студентами и дипломатами из мусульманских стран, говорит фотожурналист из Барселоны Жуан Альвадо (Joan Alvado). С 2014 года Альвадо фотографирует жизнь кубинских мусульман в столице Гаване и других уголках страны. Недавно он снова приехал на Кубу, чтобы дальше изучать эту крошечную культуру, в этой статье представлены его работы.

Один из героев его фотографий Осман Рейес (Osman Reyes) принял ислам в июне 2015 года. Религия помогла ему ощутить себя «более свободным». Рейес живет недалеко от города Камагуэй, где еще вначале 2000-х мусульмане обустроили себе скромную мечеть в частном доме.

Несмотря на то что мусульмане – самая быстрорастущая религиозная группа в мире (по данным исследовательского центра Pew Research к 2050 году прирост мусульманского населения мира составит 73%), на Кубе мусульмане почти незаметны, даже соотечественникам.

«Никто в Гаване, даже мои друзья-кубинцы, не знали, что в стране есть мусульмане», — комментирует Альвадо.

В начале 1990-х небольшая группка граждан-мусульман исповедовала свою религию, рискуя подвергнутся преследованию со стороны государства. Первые мусульмане делали это по-своему – почти некому было научить их новой вере. Теперь у них есть лидеры, учителя и большая мечеть, открывшаяся в Гаване в июне 2015 года. Здесь можно приобрести традиционную мусульманскую одежду для мужчин и женщин и разделить с единоверцами трапезу в рамадане.

Принятие ислама для кубинцев это значительный шаг в сторону от традиционной местной культуры. Большинство из них выросли в семьях, где принято есть свинину и пить спиртные напитки. Но они постепенно привыкают. В то же время дефицит имамов, которые учили бы их религии, способствует выживанию прежних традиций.

Как отразится недавняя смерть Фиделя Кастро на будущем религии на Кубе? В 2008 году Кастро передал президентский пост младшему брату Раулю, хотя по-прежнему представлял могущественное и бескомпромиссное крыло кубинской политики.

«Непримиримые элементы в кубинском правительстве потеряли свой главный рупор», — говорит исполнительный директор вашингтонского института кубинских исследований Cuba Study Group Эндрю Отацо (Andrew Otazo).

Пока кубинцы с тревогой наблюдают, приведет ли смерть Кастро к реформам, или же сторонники жесткого курса подавят религиозное возрождение.

«Будет ли больше религиозной свободы?... Это большой вопрос», — говорит эксперт.

Ниже – работы Жуана Альвадо о мире кубинских мусульман.

Источник: Newsweek