Кто такие мусульмане-рохинья?

Почему народ рохинья, численность которого в Мьянме составляет более миллиона человек, считается «самым преследуемым национальным меньшинством мира»?

Кто такие рохинья?

Рохинья часто называют «самым преследуемым национальным меньшинством мира».

Эта этническая группа, исповедующая ислам, поселилась на территории буддийской Мьянмы несколько веков назад. В настоящее время в этом южноазиатском государстве проживает примерно 1,1 млн рохинья.

Рохинья говорят на диалекте рохинья (руинга), который отличается от прочих языков штата Ракхайн и вообще Мьянмы. Рохинья не включены в официальный перечень 135-ти народностей, проживающих в стране, а с 1982 года им не дают гражданства Мьянмы, что фактически делает их народом без государства.

На территории Мьянмы рохинья компактно проживают в приморском штате Ракхайн, что на западе страны, и не имеют права его покидать без официального разрешения. Это один из беднейших штатов Мьянмы, здесь рохинья живут в специальных лагерях в условиях гетто, зачастую лишенные элементарных удобств и возможностей.

Из-за постоянных вспышек насилия и гонений рохинья бегут в соседние страны, имеющие с Мьянмой сухопутную или морскую границу, за десятки лет Мьянму покинули сотни тысяч рохинья.

Откуда пришли рохинья?

По мнению многих историков и организаций народа рохинья, мусульмане появились на территории современной Мьянмы в XII веке.

Как утверждает «Национальная организация рохинья Аракана», «рохинья живут в Аракане с незапамятных времен» (Аракан – прежнее название штата Ракхайн).

Все сто с лишним лет британского господства (1824-1948гг.) активно шла трудовая миграция на территорию современной Мьянмы с территорий современных Индии и Бангладеш. Поскольку при британцах Мьянма считалась провинцией Индии, этот процесс, по сути, был внутренней миграцией, говорится в докладе Human Rights Watch за 2000 год.

Но большинство коренного населения негативно относилось к трудовым мигрантам.

После обретения Бирмой независимости в 1948 году, ее власти объявили миграцию, происходившую при британском правлении, «незаконной, и на этом основании отказались признавать гражданство большинства рохинья».

Из-за этого население Ракхайна называет рохинья «бенгальцами», а название «рохинья» считает выдуманным недавно с политическими целями.

Как и почему их преследуют? И почему не признают?

Вскоре после того, как Бирма была объявлена независимой от британцев, был принят закон о гражданстве, определяющий народности, имеющие право на гражданство. При этом рохинья не попали в их число, как говорится в докладе «Международной клиники по правам человека» при Йельской школе права за 2015 год. Тем не менее, закон позволял лицам, чьи предки живут в Бирме не менее двух поколений, претендовать на получение бирманских удостоверений личности.

В первое время это положение действительно служило основанием для выдачи рохинья бирманских паспортов и даже предоставления гражданства. В этот период немало рохинья даже заседали в парламенте.

Но после военного переворота 1962 года положение рохинья резко ухудшилось. Всем гражданам пришлось получать национальные регистрационные карты, но рохинья выдавали только документы иностранцев, это сократило для них возможности трудоустройства и получения образования.

А в 1982 году был принят новый закон о гражданстве, который, по сути, оставлял рохинья без государства. По этому закону, рохинья не признавались одной из 135 народностей страны. Кроме того, граждане делились на три категории. Чтобы попасть в категорию натурализованных граждан, обладающих базовыми правами, соискателю необходимо доказать, что его семья жила в Мьянме до 1948 года, кроме того, он должен свободно владеть одним из национальных языков. Большинство рохинья не могут предъявить такие доказательства, так как никогда не получали или не могли получить соответствующие документы.

Таким образом, закон создал множество препятствий для трудоустройства, учебы, вступления в брак, вероисповедания и получения медицинских услуг лицами национальности рохинья. У них нет права голосовать. И даже если им удается проскочить все бюрократические ловушки и получить гражданство, они попадают в категорию натурализованных граждан, что подразумевает ограничение возможности заниматься медициной, юриспруденцией или избираться на выборные посты.

С 1970-х годов из-за многочисленных конфликтов на национальной почве штат Ракхайн покинули сотни тысяч рохинья. Они уезжают в соседний Бангладеш, а также Малайзию, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. По сообщениям беженцев, такие конфликты зачастую сопровождаются фактами изнасилований, пыток, поджогами и убийствами, которые совершают бирманские силовики.

После убийства девяти пограничников в октябре 2016 года, в деревни штата Ракхайн начали вводить войска. Власти обвинили в налете так называемых боевиков вооруженного формирования рохинья. После инцидента в деревнях рохинья стали вводить усиленные меры безопасности, в связи с чем военных обвиняли во внесудебных казнях, изнасилованиях и поджогах. Власти отказались признавать эти обвинения.

В ноябре 2016 года чиновник ООН обвинил власти Мьянмы в «этнических чистках» мусульман-рохинья. И это было не первым подобным обвинением.

Например, в апреле 2013 года правозащитники из Human Rights Watch обвинили власти в проведении «кампании по этнической чистке» Мьянмы от рохинья, причем власти упорно отрицали все обвинения.

В конце августа произошло несколько налетов на полицейские посты и военную базу, после чего было объявлено новое ужесточение мер, направленных против рохинья.

По сообщениям местных жителей и активистов, имели место случаи, когда военные открывали беспорядочный огонь по невооруженным рохинья: мужчинам, женщинам, детям. По утверждению властей, после нападений боевиков «Армии спасения рохинья Аракана» (ARSA) на полицейские посты в штате Ракхайн были убиты около 100 человек.

В ходе очередной эскалации конфликта правозащитниками были зафиксированы пожары в 10 районах штата Ракхайн. Из-за беспорядков беженцами стали более 50000 человек, при этом тысячи из них оказались в ловушке в нейтральной зоне между двумя странами.

По данным ООН, сотни гражданских лиц, пытавшихся перейти границу Бангладеш, были вытеснены пограничниками назад, многие были задержаны и выдворены в Мьянму.

Сколько рохинья покинули Мьянму и куда они направились?

Из-за гонений с конца 1970-х Мьянму покинули около 1 млн мусульман-рохинья.

Согласно данным ООН, опубликованным в мае, с 2012 года границу Мьянмы перешли более 168000 рохинья.

В результате прошлогодней эскалации насилия, с октября 2016 года по июль 2017 года в Бангладеш бежало более 87000 рохинья, сообщила Международная организация по миграции.

Множество рохинья, рискуя жизнью, пытаются через Бенгальский залив и Андаманское море попасть в Малайзию. С 2012 по 2015 год это опасное путешествие предприняло более 112000 человек.

По данным ООН, в странах Юго-Восточной Азии проживает не менее 420000 беженцев-рохинья, кроме того 120000 рохинья стали вынужденными переселенцами внутри страны.

Из-за вспышек насилия на северо-западе Мьянмы, начавшихся в конце августа 2017 года, в Бангладеш бежали 58000 рохинья, еще 10000 оказались в ловушке в нейтральной зоне между двумя странами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ООН.

Какова позиция Аун Сан Су Чжи и властей Мьянмы по вопросу рохинья?

Фактический лидер Мьянмы, государственный советник Аун Сан Су Чжи отказывается всерьез обсуждать судьбу рохинья.

Аун Сан Су Чжи и ее правительство не признают рохинья одной из национальностей Мьянмы и обвиняют «террористов»-рохинья в кровопролитии в Ракхайне и, как следствие, в применении военных мер.

Лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи не имеет полномочий по контролю над военными, однако ее критикуют за отказ высказать свое осуждение военным за беспорядочное применение силы, а также выступить в поддержку прав более миллиона мьянманских рохинья.

Власти неоднократно отвергали обвинения в нарушениях прав человека. В феврале 2017 года ООН опубликовала доклад, в котором заявила о «большой вероятности» того, что после очередного усиления мер безопасности в штате Ракхайн в октябре 2016 года имели место преступления против человечности со стороны армии.

Тогда власти прямо не отреагировали на выводы, приведенные в докладе, и заявили, что имеют «право законными методами защищать страну» от «усиливающейся террористической деятельности», и добавили, что достаточно внутреннего расследования.

Однако в апреле Аун Сан Су Чжи в одном из немногочисленных интервью службе Би-би-си заметила, что выражение «этническая чистка» «слишком сильно» для описания ситуации в Ракхайне.

В сентябре 2016 года Аун Сан Су Чжи поручила комиссии во главе с бывшим генсекретарем ООН Кофи Аннаном (Kofi Annan) найти способы выхода из давней кризисной ситуации в регионе. В то время как многие одобрили деятельность комиссии и ее доклад, опубликованный в августе, по мнению научного сотрудника «Центра глобальной политики» Азима Ибрагима (Azeem Ibrahim), для Аун Сан Су Чжи это был способ «успокоить мировое общественное мнение и попытаться продемонстрировать международному сообществу, что она делает все возможное для разрешения проблемы».

Аннан не получил полномочий на расследование конкретных фактов нарушений прав человека, а только на внесение предложений по долгосрочному развитию экономики, образования и здравоохранения в штате Ракхайн.

При назначении комиссии правительство Аун Са Су Чжи заверило в том, что примет во внимание ее выводы. Комиссия призвала власти прекратить применение жестких военных мир в районах проживания рохинья, а также снять ограничения на передвижение и принятие гражданства.

Доклад комиссии был опубликован в августе, правительство одобрило ее рекомендации и заявило, что подвергнет доклад «всестороннему обсуждению с целью как можно более полной реализации рекомендаций… сообразуясь с положением на местах».

Власти Мьянмы нередко ограничивают доступ журналистов и сотрудников агентств помощи в штат Ракхайн. При этом администрация Аун Сан Су Чжи обвиняет их в помощи тем, кого она называет «террористами».

В январе спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Янги Ли (Yanghee Lee) сообщила, что ее не пустили в некоторые регионы штата Ракхайн, а только позволили поговорить с рохинья, кандидатуры которых были заранее согласованы с властями.

Кроме того, власти отказали в визах членам комиссии ООН по расследованию насилия и предполагаемых нарушений прав человека в Ракхайне.

Что говорят о рохинья в Бангладеш?

В палаточных лагерях на территории Бангладеш проживает почти полмиллиона беженцев рохинья, большинство – без регистрации.

Власти Бангладеш считают лиц, пересекших государственную границу и проживающих вне лагерей беженцев, «нелегально проникшими» в страну. Бангладеш часто предпринимает попытки помешать беженцам рохинья пересечь границу.

В конце января власти вернулись к плану по переселению десятков тысяч мьянманских беженцев рохинья на отдаленный остров, подверженный затоплениям и названный правозащитниками «непригодным для проживания». Согласно плану, первоначально представленному в 2015 году, власти собирались переселять выходцев из Мьянмы, не имеющих документов, на остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе.

Предложение было раскритиковано правозащитными организациями, которые заявили, что в сезон муссонных дождей остров подвергается полному затоплению. По определению ООН, принудительное переселение является «очень сложным и неоднозначным» решением.

А недавно появились сообщения о том, что власти Бангладеш предложили провести в штате Ракхайн совместную военную операцию, чтобы помочь Мьянме в борьбе с вооруженными боевиками в этом регионе. Министерство иностранных дел также выразило опасения по поводу того, что возобновление насилия спровоцирует новые волны беженцев из Мьянмы.

Что говорит о рохинья международное сообщество?

Международное сообщество называет рохинья «самым преследуемым национальным меньшинством мира».

ООН и ряд правозащитных организаций, таких как «Международная амнистия» и Human Rights Watch, последовательно осуждают Мьянму и соседние страны за жестокое обращение с рохинья.

По заявлению ООН, «весьма вероятно», что в штате Ракхайн военными были совершены серьезные нарушения прав человека, которые могут оказаться военными преступлениями. Власти Мьянмы отвергают эти предположения.

В марте ООН приняла резолюцию о создании независимой международной миссии по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в штате Ракхайн. Но при этом дело не дошло до созыва Следственной комиссии ООН, которая является высшим следственным органом ООН.

В сентябре следователи ООН должны предоставить устный промежуточный отчет, а в следующем году – полный отчет обо всем, что было обнаружено в ходе работы.

Правозащитники критикуют власти за нежелание принять следователей ООН.

В частности, Human Rights Watch предостерегает, что если власти Мьянмы не позволят ООН расследовать предполагаемые преступления, они рискуют попасть в один ряд с «государствами-изгоями», такими как Северная Корея и Сирия.

Недавно генсекретарь ООН Антониу Гутерреш (Antonio Guterres) выразил «глубокую озабоченность» по поводу нынешнего всплеска насилия в Ракхайне.

«Это плачевный поворот событий, — заявил глава правозащитного ведомства ООН Зейд Раад аль-Хусейн (Zeid Ra'ad al Hussein). — Это было прогнозируемо и могло быть предотвращено… Десятилетия упорных и систематических нарушения прав человека, в том числе, крайне жесткая реакция сил безопасности на атаки после октября 2016 года почти наверняка способствовали подпитке насильственного экстремизма, когда в итоге проигрывают все».

Оба чиновника ООН выразили полную поддержку рекомендаций консультационной комиссии во главе с Кофи Аннаном и призвали власти Мьянмы к их выполнению.

Что такое «Армия спасения рохинья Аракана»?

«Армия спасения рохинья Аракана» (ARSA), ранее известная как движение «Харака аль-Якин», в марте выступила с заявлением под новым именем, в котором сообщила о своем долге «защищать, спасать и охранять общину рохинья».

Группа заявила, что будет это делать, «максимально используя свои возможности, ибо международные законы дают нам законное право защищаться в соответствии с принципом самозащиты».

Властями Мьянмы группа объявлена «террористической организацией».

В мартовском заявлении «Армия спасения» подчеркнула, что «не связана ни с какими международными террористическими организациями» и «не применяет никакие формы терроризма против гражданского населения, независимо от религиозного и этнического происхождения».

«Мы … также громко и четко провозглашаем, что наши оборонительные атаки направлены только против тиранического бирманского режима в соответствии с международными нормами и принципами до тех пор, пока наши требования не будут выполнены», — также говорится в этом заявлении.

Организация взяла на себя ответственность за нападение на полицейские посты и военную базу в штате Ракхайн. По официальным данным, с тех пор погибло 400 человек, большинство из них были членами «Армии спасения». Однако правозащитники утверждают, что силовиками были убиты сотни мирных жителей.

По заявлению правозащитной группы Fortify Rights, она зафиксировала, что боевики «Армии спасения» «тоже обвиняются в убийстве мирных жителей – предполагаемых «осведомителей» властей – в последние дни и месяцы, а также препятствовании бегству мужчин и мальчиков из города Маунгдау».

По данным «Международной кризисной группы», «Армия спасения» связана с саудовской диаспорой рохинья.

25 августа власти Мьянмы официально объявили «Армию спасения» террористической организацией.

Источник: Aljazeera