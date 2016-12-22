Агеевы: из истории династии московских имамов
22.12.2016 18:07
Память, имена, долгая традиция московской мусульманской жизни... Династия просвещенных татарских имамов Агеевых, на протяжении XIX — начала XX вв. стоявшая во главе общины мечети в замоскворечье.
Статью читайте в электронной версии газеты "Медина аль-Ислам", №9-10 (177-178).
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22.12.2016 18:07
Агеевы: из истории династии московских имамов
Память, имена, долгая традиция московской мусульманской жизни... Династия просвещенных татарских имамов Агеевых, на протяжении XIX — начала XX вв. стоявшая во главе общины мечети в замоскворечье. Читать дальше »»»
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