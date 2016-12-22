  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 22 Декабрь 2016 | 1433 х.
 

Агеевы: из истории династии московских имамов

22.12.2016 18:07

Память, имена, долгая традиция московской мусульманской жизни... Династия просвещенных татарских имамов Агеевых, на протяжении XIX — начала XX вв. стоявшая во главе общины мечети в замоскворечье.

 

Статью читайте в электронной версии газеты "Медина аль-Ислам", №9-10 (177-178).

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/legacy/culture/41091/">ISLAMRF.RU: Агеевы: из истории династии московских имамов</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    