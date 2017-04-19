Василий Радлов: и заговорили тюркские правители...

Вторая половина XIX века для тюркских народов России стала временем, когда объединились эпоха великих Тюркских каганатов и движение за культурное и языковое единство тюркского мира. Вплоть до середины позапрошлого века историческая традиция тюркских народов рассказывала об отдельных родах (шеджере) или воспевала деятелей, прежде всего, из числа улемов. Эпоха каганатов была забыта, а о более поздней государственности (например, Волжской Булгарии) говорили как о времени распущенности и неверия. Арабский был языком богословия и права, а фарси — языком литературы, и даже букварь «Бидан» был персоязычным. Тюркские же наречия считались языком для низов общества.

Возрождение памяти о былой славе тюркских государств и их правителей связано, в первую очередь, с именами двух великих ученых: Шигабетдина Марджани (1818–1889) и Фридриха Вильгельма (Василия) Радлова (1837–1918). Радлов родился 5 (17) января 1837 г. в Берлине, в семье городского комиссара полиции. По окончании гимназии он поступил на философский факультет Берлинского университета, где заинтересовался сравнительно­историческим языкознанием, начал брать уроки тюркских языков и принял решение отправиться в Россию с целью их изучения. В 1858 г. Радлов защитил диссертацию на тему «О влиянии религии на народы Азии».

Однако в самодержавной России иностранца бы не допустили в глубь империи. Поэтому ученый в 1859 г. принял присягу на верность и подданство России, и с этого дня стал Василием Васильевичем Радловым. В 1859–1871 гг. он работал в Барнауле в окружном горном училище. В колыбели тюрок на Алтае Радлов начал изучение местных тюркских языков, фольклора и истории. Его раскопки положили начало изучению пазырыкской культуры, существовавшей в VI–III веках до нашей эры.

В 1866 г. вышел первый том его знаменитого труда «Образцы народной литературы тюркских племен…». Всего в 1866–1896 гг. вышло в свет 7 томов образцов тюркской литературы Алтая и Сибири.

В 1871 г. В. В. Радлов отправился в Санкт­Петербург и по пути остановился в Казани, где получил приглашение занять место инспектора татарских, башкирских и киргизских (казахских) мусульманских школ Казанского учебного округа. В это время впервые вводилась система государственного образования для мусульманских народов России. Инициатива назначения Радлова на этот пост исходила от известного востоковеда и миссионера Н. И. Ильминского.

Зимой 1872 г. Радлов приступил к исполнению своих обязанностей в Казанском учебном округе. Он был одним из инициаторов создания Казанской татарской учительской школы, поддержал планы Ш. Марджани по реформированию медресе, написал ряд учебников, включая хрестоматию на татарском языке «Белек» («Знание»), открывал русские классы в медресе и правительственные училища для мусульман, изучал татарский язык. В 1877 г. Радлов выступил одним из основателей Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, а также опубликовал ряд работ. В университете Радлов познакомился с выдающимся лингвистом Иваном Бодуэном де Куртенэ. Участие в заседаниях его лингвистического кружка позволило Радлову значительно повысить свою общетеоретическую языковедческую подготовку.

В 1884 г. Н. И. Ильминский, бывший членом­корреспондентом Императорской Академии наук, получил приглашение баллотироваться в академики, но отказался и рекомендовал кандидатуру Радлова. Одним из мотивов Ильминского было недовольство растущим влиянием Радлова в Казани и его союзом с Ш. Марджани. Оба ученых выступали за подготовку высокообразованной мусульманской элиты, сочетавшей религиозные и светские знания. Такие конкуренты миссионеру были не нужны.

В итоге, 7 ноября 1884 г. Радлов был избран ординарным академиком Императорской Академии наук по части истории и древностей азиатских народов, был назначен директором Азиатского музея, где проработал до 1890 г. Он организовал и возглавил Орхонскую экспедицию в Монголию (1891 г.), в ходе которой были открыты орхоно­енисейские рунические надписи. Радлову удалось найти ключ к чтению более десяти знаков, однако первенство в дешифровке принадлежит датскому лингвисту В. Томсену. В 1895 г. Радлов опубликовал переводы 40 енисейских надписей, в 1899 г. — транскрипцию и перевод надписи на стеле в честь тюркского правителя Тоньюкука (начало VIII века), выдающегося гимна в честь единства тюркской родины, народа и государства.

В 1903 г. Радлов выступил одним из инициаторов создания Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии, обязанности председателя которого он исполнял вплоть до самой своей смерти в 1918 г. С 1894 г. он руководил Музеем антропологии и этнографии Императорской Академии наук, добился переименования этого знаменитого учреждения в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. В. В. Радлов скончался 12 мая 1918 г., в трагический период гражданской войны.

Сотрудничество Радлова и Марджани длилось 12 лет. К сожалению, не был реализован проект по реформированию медресе и созданию современной, конкурентоспособной и в светском плане мусульманской элиты. Однако при прямой административной помощи Радлова Марджани удалось добиться автономии своего медресе от баев Юнусовых. В дальнейшем именно самостоятельность мударриса­ректора дала возможность для успеха Галимджана Баруди в медресе «Мухаммадия», Зайнулы Расули в медресе «Расулия» и Зии Камали в медресе «Галия». Казанская татарская учительская школа стала важнейшим центром подготовки татарской интеллигенции, которую закончили такие национальные лидеры, как Садри Максуди, Гаяз Исхаки, Хусаин Ямашев, Мирсаид Султан­Галиев. Для этих деятелей судьба нации, ее языка, литературы и государственности стала такой же важной, как и для мудрого Тоньюкука 12 веков назад. Слова предков, собранные и переведенные Радловым, стали кровью и плотью для тюркских народов современности.

Айдар Хабутдинов,

д. и. н., член Высшей аттестационной комиссии

Источник: "Минбар Ислама", №2 (256), 2017.