Дамир Мухетдинов о страстной пятнице - кульминации Великого поста у христиан

Приветствую всех своих братьев-христиан по случаю Страстной пятницы − кульминации Великого поста. Священная для христиан Страстная неделя была омрачена чудовищными терактами против христиан-коптов и их храмов в Египте. На сегодняшних пятничных проповедях во многих российских мечетях звучат слова солидарности с христианами и осуждения террористов, отвержения того тупикового пути, который они выбрали для себя. Преступники, организовавшие и сотворившие эти злодеяния, не знакомы с аятами Священного Корана, гласящими о воле Всевышнего по сохранению и защите келий, церквей, синагог и мечетей, где поминается Его имя, посредством одних людей перед другими.

В публикации на сайте Общественной палаты Российской Федерации я уже излагал свое мнение по этой трагедии. Со всей очевидностью эти чудовищные в своем цинизме и жестокости преступления направлены на раскол и отчуждение между мусульманами и христианами Египта и «приурочены» к празднику Пасхи, в ожидании которого живут в эти дни христиане всего мира. Нет сомнений и в том, что это было своего рода посланием террористов к анонсированному на 28-29 апреля визиту папы Римского Франциска в Каир по приглашению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, поместных католических епископов, коптского Патриарха Тавадроса II и имама Аль-Азхара шейха Ахмада ат-Таййеба.

В связи с терактами 9 апреля невольно вспоминается другая похожая трагедия – в ночь на 1 января 2011 года, ровно за неделю до Рождества (которое копты празднуют 7 января) был совершен теракт в коптской церкви в городе Александрия. С осуждением теракта и требованием защитить христиан выступил папа Бенедикт XVI. Официальные власти Египта выразили протест этим требованиям, сочтя их за вмешательство во внутренние дела своего государства. Вслед за властными институтами и Аль-Азхар объявил о приостановке успешно развивавшегося ранее межрелигиозного диалога между Аль-Азхаром и Святым Престолом. Заморозка длилась более пяти лет, вплоть до 2016 года, когда Ахмад ат-Таййеб стал первым в истории шейхом Аль-Азхара, посетившим Ватикан для встречи с Папой. Та встреча показала полное взаимопонимание между шейхом ат-Таййебом и папой Франциском. Визит понтифика в конце апреля 2017 года, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Ватиканом и Египтом, должен был стать знаком и о полном восстановлении межрелигиозного диалога.

Однако значение его объективно шире взаимоотношений двух государств или двух религиозных институтов. Из-за разгула терроризма в Ираке и Сирии, гражданской войны в Сирии и общей ситуации на Ближнем Востоке, близкой к хаосу, межрелигиозный мир и согласие в этом регионе серьезно пошатнулись, и с каждым новым терактом трещина отчуждения лишь углубляется. Поэтому в восстановлении этого доверия, сближении религиозных лидеров нуждается весь Ближний Восток.

Рад, что папа Франциск оперативно подтвердил свой визит и дал понять, что злая воля террористов не свернет его с пути миссии мира и взаимной любви.

Со своей стороны мы − мусульмане России − молимся о том, чтобы совместными усилиями религиозным лидерам, государствам и народам удалось преодолеть угрозу терроризма и те причины, которые приводят к ее возникновению.

Дамир Мухетдинов, первый заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты РФ