Муфтий шейх Равиль Гайнутдин: «Многие из идей Гаспринского востребованы и сегодня»

Приветствие муфтия шейха Равиля Гайнутдина участникам и организаторам международной научно-практической конференции "Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России: гуманизм, просвещение, интеграция":

Многоуважаемые организаторы и участники конференции, посвященной памяти великого сына крымскотатарского народа, великого российского просветителя Исмаила бея Гаспринского! От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России приветствую всех вас традиционным братским мусульманским приветствием: Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху − Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Сегодня, когда мы отдаем дань памяти Исмаила бея Гаспринского, оцениваем его наследие с позиции россиян-мусульман XXI века, мы должны отметить, что по милости Всевышнего Аллаха, Гаспринскому суждено было не только выработать, сформулировать принципы развития "русского мусульманства", как он сам его называл, но посчастливилось внести огромный практический вклад в воплощение своих идеалов и воззрений других выдающихся реформаторов того времени. Исмаил бей застал расцвет джадидизма, пробуждения и просвещения тюрков-мусульман России, был свидетелем того, какие прекрасные плоды приносят его труды и в этом также проявилась великая милость Аллаха по отношению к подвижнику прогресса мусульманских народов России.

Однако этому предшествовали многие годы обучения, титанического труда, огромная решимость и бесстрашие Гаспринского. Он вернулся в родной Крым после знакомства с жизнью блистательных столиц своего времени полным планов на будущее, которые уже в то время сложились в его голове в единую стратегию. Для реализации своих задумок он не обладал практически никакими ресурсами кроме собственного блестящего образования и горячего желания. С высоты сегодняшнего дня мы можем представить себе, сколь велика была ноша, которую он взвалил на себя при скудных возможностях. Эта ноша − преобразовать татарское-мусульманское общество изнутри, побудить его к всестороннему развитию, приобщить к передовым достижениям мировой цивилизации, которые были в тот период достижениями именно европейской цивилизации, сподвигнуть к интеллектуальному росту и квалифицированному труду.

Стратегия, которую избрал Гаспринский покоилась на трех основных принципах и за несколько лет она доказала свою правильность. Это, во-первых, понимание структуры образования как кровеносной системы всей мыслительной и культурной жизни нации, во-вторых, преодоление сегрегации, правовая, социальная, культурная интеграция мусульман в жизнь государства и общества, в-третьих, консолидация мусульман, объединение их потенциала и совместная работа ради будущего.

Делом жизни Исмаил бея стало издание газеты "Терджиман", посредством которой он проводил в жизнь все указанные принципы. Самим фактом своего существования и географией подписчиков "Терджиман" формулировала единый язык общения уммы огромной империи, формировала общую повестку дня. Большое внимание на страницах газеты уделялось вопросам развития образования, анализу правовых и культурных аспектов интеграции мусульманских подданных Российской Империи в социальную ткань государства.

Исследователи творчества Гаспринского отмечают, что посредством "Терджимана" и его редакционной политики, великий просветитель превратил национальную светскую интеллигенцию в новую группу элиты, а также внес очень серьезный вклад в подготовку и формирование мировоззрения нового поколения мусульманских духовных лиц. Но "Терджиман" сыграл и свою бесценную роль в общении, взаимном обмене опытом, объединении мусульманских элит, он десятилетиями готовил почву для того, чтобы всероссийские мусульманские съезды начала ХХ века состоялись, и их участники имели идеологическую платформу и актуальную повестку дня для обсуждений.

Подчеркну, что вся эта работа проводилась отнюдь не в благоприятных условиях, напротив, преодолевая всевозможные чиновничьи и административные препоны, а также критику и нападки изнутри мусульманского сообщества. Очень важным свойством характера Исмаил бея я считаю то, что он не был кабинетным теоретиком, но обладал практичным умом и был способен абстрактную идею перевести в плоскость эффективных практических действий. Татарский просветитель Фатых Карими на смерть Исмаил бея отозвался знаменитой фразой, о том, что ушел из жизни "отец нации" – Бүген милләтебезнең бабасы Исмагыйл бей Гаспралы рахмәтле булды. Несмотря на то, что Гаспринский жил и работал в одно время с целой плеядой выдающихся деятелей, только он удостоился этой высокой оценки. Думаю, основное тому объяснение кроется в том, что Гаспринский сумел воплотить свои идеи в конкретных делах, которые отразились на жизни миллионов его единоверцев, но и не только. Они оказали влияние и на российское общество в целом, на уровень восприятия властными кругами проблем этно-религиозных меньшинств.

Многие из идей Гаспринского востребованы и сегодня. Это, в первую очередь, концепт русского мусульманства − российского мусульманства, который означает, что религиозная и этническая идентичность российских мусульман и их национальная гражданская идентичность, не вступая в противоречие, дополняют друг друга, наполняя жизнь российского мусульманина особым смыслом. Эту идею мы активно развиваем и сегодня, в условиях XXI века, причем на днях она приобрела еще большую актуальность в связи с озвученной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задачей подготовки закона о российской нации и управлении межэтническими отношениями (на заседании Заседание Совета по межнациональным отношениям при Президенте 31 октября 2016 г. в Астрахани). Таким образом, труд Гаспринского "Русское мусульманство", впервые изданный в Крыму, и современная аналитическая проработка этого вопроса могут стать важнейшими источниками при подготовке указанного закона именно в подходах к совмещению общегражданских и этно-религиозных интересов и потребностей, в подходах к формированию единой гражданской нации. Сказанные нашим президентом слова о том, что "духовное, культурное, ценностное единство нашего общества, его патриотический настрой включает в себя сохранение традиций и обычаев всех народов России, уважительное отношение к религиозным ценностям" поразительно совпадают с мыслями Исмаила Гаспринского. Великий просветитель писал: " Обращаясь к (...) системе политики, проистекающей из уважения к национальности и всестороннему равенству племен, населяющих государство, мы замечаем, что она, отлично служа делу государственного единства, в то же время способствует образованию, прогрессу и выработке лучших форм труда и жизни; как система, имеющая за собой правду и справедливость, она привлекательна и действует среди большинства цивилизованных народов мира".

Также исключительно важным является убеждение Гаспринского о том, что государство должно заботиться о системе конфессионального образования своих мусульман, так как речь идет о просвещении и интеграции, патриотическом воспитании многих миллионов людей, что, в конечном счете, имеет прямое отношение к вопросам национальной безопасности и обеспечению гармоничного развития всех частей общества. Сегодня мы являемся свидетелями того, как воплощается в жизнь эта мысль великого просветителя и вновь убеждаемся в его правоте. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, реализуемая на протяжении нескольких лет при прямом участии государства, доказала свою стратегическую правильность и необходимость.

С особым чувством я говорю это здесь, в Крыму, поскольку не понаслышке знаю чрезвычайную важность для крымских татар вопросов религиозного образования, сохранения и развития своего языка и национальной культуры. Радует, что наметившийся ренессанс мусульманской крымскотатарской культуры в Крыму происходит с опорой на наследие Исмаила бея Гаспринского. В этом я желаю своим братьям − крымским мусульманам − помощи и поддержки Всевышнего.

Благодарю за внимание.

27-28 апреля 2017 г., Севастополь