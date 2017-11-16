Муфтий Москвы о поездке в Бангладеш: «Сложно передать словами те чувства, которые переполняют меня»

С 6 ноября по 10 ноября в городе Коксс-Базар (Бангладеш) побывала гуманитарная миссия Духовного управления мусульман Российской Федерации, возглавляемая муфтием Москвы Ильдаром-хазратом Аляутдиновым.

Напомним, что в рамках акции «Помоги притесненным в Мьянме!» за короткий срок было собрано около 6 миллионов рублей, которые, благодаря совместным усилиям Благотворительного фонда «Закят» и партнерского малайзийского фонда-партнера «Kedamaian Kemanusiaan Berhad», дошли до нуждающихся араканцев, находящихся в бедственном положении, в виде продовольственных пакетов, одежды, предметов личной гигиены, а также новых вырытых колодцев, комнат для омовений, временных сооружений для проживания и молельных комнат. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) в качестве поддержки этой благотворительной акции предоставила бесплатный перелет до места назначения для сотрудников и волонтеров фонда.

Делясь впечатлениями, полученными от поездки, Ильдар-хазрат отметил, что сложно передать эмоции и чувства от увиденного в Бангладеше.

«Нам удалось собственными глазами увидеть то ужасное положение, в котором находятся сотни тысяч араканцев, вынужденных ютиться на территории Бангладеша в неописуемо нищенских условиях. Атмосфера всеобщей нищеты и бедственного положения ощущалась уже с первых минут пребывания в Коксс-Базаре, пока мы ехали из аэропорта по городским улицам. Сложно передать словами те чувства, когда собственными глазами видишь этих несчастных людей, лежащих прямо на полу переполненной до отказа больницы. Причем как такого лечения там они не видят. Я не знаю, какие слова могут передать те чувства, которые меня переполняли, когда нам показали мальчика, которому отрезали половые органы и которого порезали.

Мы посетили лагерь, где проживают около 500 тыс. араканцев, бежавших от зверства и бесчинства, которые творятся у них на родине. У людей нет работы, чтобы прокормить семью, нет обычных человеческих условий для жизни, я уже не говорю о комфортной среде обитания, к которой мы все с вами привыкли. Не хватает ни еды, ни медикаментов, ни колодцев (рытье одного в среднем обходится в 300 долларов). Тем не менее люди не сдаются и не отчаиваются, пытаются что-то выращивать в окрестностях своего лагеря, найти хоть какую-то работу, то есть не бездействуют в ожидании помощи.

Помощь оказывается разными фондами из различных стран, но при всем их немалом объеме и потоке этого недостаточно мало для всех тех араканцев, которые находятся сегодня в ужаснейшем положении. Хочется надеяться, что в ближайшее время мировое сообщество все же осознает масштабы этой гуманитарной трагедии и ситуация изменится в лучшую сторону», – сказал муфтий Москвы.

По официальным данным с 1992 по 2017 года в район Коксс-Базара вынуждено было переселиться 500 тыс. араканцев. А с августа 2017 и до начала ноября 2017 года сюда прибыло еще 600 тыс. беженцев. Ситуация по-прежнему остается критической, несмотря на помощь различных международных организаций.

Собранные Благотворительным фондом «Закят» средства были разбиты на четыре транша, и перед поездкой в Бангладеш были отправлены первые 25 000 долларов. На эти средства одной тысяче араканских семей были розданы пакеты с продуктами питания и средствами гигиены, пробурены 3 колодца, построены 10 временных строений для проживания беженцев, где в небольших комнатах могут жить по 5-7 человек, а также открыт большой молельный зал и три комнаты для омовения. В ближайшее время планируется перечисление остальных частей собранных средств для адресной поддержки беженцев через партнерские фонды.

По итогам поездки в Бангладеш Благотворительный фонд «Закят» объявил о дополнительном сборе по акции «Помоги притесненным в Мьянме!», где главной целью является сбор денежных средств и организация доставки гуманитарной помощи еще большему числу страдающих мусульман Мьянмы. Подробнее об акции можно узнать здесь: https://zakatfund.ru/campaign/dopolnitelnyj-sbor-v-myanmu/

Пресс-служба ДУМ Москвы