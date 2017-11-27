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Мусульмане России гневно осуждают действия террористов. Муфтий Гайнутдин направил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших

27.11.2017 11:35

Страшная весть пришла сегодня из Египта. В результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова во время пятничной молитвы погибли более 180 человек. Несколько сот человек получили ранения различной степени тяжести. 

Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил осуждение действиям террористов и соболезнования родным и близким погибших и пострадавших:

От имени мусульманской уммы России выражаю гневное осуждение действиям преступников, совершивших величайших грех, убивая невинных людей,  ибо в Священном Коране сказано:  «Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная»! 

Террористов и убийц, которые напали на невинных людей, молящихся в мечети, ждет страшная кара Всевышнего Аллаха! 

Священный Коран предписывает верующим отвечать добром даже тем, кто причиняет ему зло и боль.

"Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно пришло к тебе, добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим близким другом и сторонником". ( Сура "Фуссилат", 41:34 ).

От имени многомиллионой российской уммы выражаю глубочайшие соболезнования всем семьям погибших. Мы молитвенно просим Всевышнего даровать терпения и мужества всем семьям погибших и скорейшего выздоровления, здоровья пострадавшим в результате этого страшного теракта. 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

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