Мусульмане России гневно осуждают действия террористов. Муфтий Гайнутдин направил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших

Страшная весть пришла сегодня из Египта. В результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова во время пятничной молитвы погибли более 180 человек. Несколько сот человек получили ранения различной степени тяжести.

Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил осуждение действиям террористов и соболезнования родным и близким погибших и пострадавших:



От имени мусульманской уммы России выражаю гневное осуждение действиям преступников, совершивших величайших грех, убивая невинных людей, ибо в Священном Коране сказано: «Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная»!



Террористов и убийц, которые напали на невинных людей, молящихся в мечети, ждет страшная кара Всевышнего Аллаха!



Священный Коран предписывает верующим отвечать добром даже тем, кто причиняет ему зло и боль.



"Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно пришло к тебе, добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим близким другом и сторонником". ( Сура "Фуссилат", 41:34 ).



От имени многомиллионой российской уммы выражаю глубочайшие соболезнования всем семьям погибших. Мы молитвенно просим Всевышнего даровать терпения и мужества всем семьям погибших и скорейшего выздоровления, здоровья пострадавшим в результате этого страшного теракта.



Муфтий шейх Равиль Гайнутдин