Представление, посвященное Мавлиду ан-Набий, состоится 29 января 2017 года в Москве в Crocus City Hall

Яркое событие года – театрализованное представление «Утерянное завещание», которое состоится 29 января 2017 года в Crocus City Hall. Лейтмотивом спектакля служит история девушки и парня, встретившихся у моста в тот самый момент, когда она решила, что самый лучший способ справиться с трудностью – уйти в небытие. Чем же закончится история?

Параллельно с основной сюжетной линией разворачиваются сцены, где в главных ролях задействованы ученые ислама, национальные герои и другие выдающиеся личности мусульманских народов. Мы встречаемся с ними в переломный момент. И выясняется, что все они обращались к последнему завещанию Пророка (мир ему), утерянному в наши дни из людских сердец.

В этом году участие в спектакле примут известные актеры театра и кино – Марат Башаров, Шамиль Хаматов и Бибигуль Актан. Вы также увидите великолепную игру национальных театров Дагестана (Аварский и Кумыкский), Татарстана, Ингушетии и Башкортостана.

«Без будущего нет прошлого», - так гласит эта история. Если не обращаться к тем ценностям, что даны нам от предков, то заслуги прошлого останутся в тьме веков и их свет никогда не дойдет до будущего поколения.

Подробная информация о мероприятии на сайте: www.mavlid.ru

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