9-12 марта 2017 в Перми состоится VII межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017»30.01.2017 15:26
9-12 марта 2017 в выставочном объединении «Пермская ярмарка» состоится VII межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017».
Организатором мероприятия выступает Администрация губернатора Пермского края при поддержке Духовных управлений мусульман Пермского края и Пермской городской Думы.
Проведение Форума нацелено на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, проживающих на территории Пермского края и традиционно исповедующих Ислам, укрепление межнационального сотрудничества и пропаганду Ислама как религии мира.
В рамках Форума запланирована работа ярмарки товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман; насыщенная деловая программа; культурно-историческая экспозиция с участием художественных и краеведческих музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми; выступления национальных творческих коллективов; конкурсная программа.
IslamRF.Ru