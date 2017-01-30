9-12 марта 2017 в выставочном объединении «Пермская ярмарка» состоится VII межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017».

Организатором мероприятия выступает Администрация губернатора Пермского края при поддержке Духовных управлений мусульман Пермского края и Пермской городской Думы.

Проведение Форума нацелено на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, проживающих на территории Пермского края и традиционно исповедующих Ислам, укрепление межнационального сотрудничества и пропаганду Ислама как религии мира.

В рамках Форума запланирована работа ярмарки товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман; насыщенная деловая программа; культурно-историческая экспозиция с участием художественных и краеведческих музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми; выступления национальных творческих коллективов; конкурсная программа.

IslamRF.Ru