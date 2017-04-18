2-я специализированная выставка халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO пройдет в Екатеринбурге

20-23 апреля 2017 года в Центре международной торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) пройдет 2-я специализированная выставка халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO. Она соберет более 50 компаний различных секторов экономики. Среди них предприятия из Москвы, Екатеринбурга, Тверской области, Ставропольского края, Татарстана, Челябинска, Тольятти, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Абхазии и Казахстана.

Организатором мероприятия является ЦРО Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) и ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО».

Участников и посетителей выставки ждет насыщенная деловая и культурная программа. Это Всероссийский Халяль форум, где эксперты и представители бизнеса обсудят вопросы системы «халяль» в России и инвестиционный потенциал регионов для развития халяль-бизнеса; конференция «Разнообразие культур: актуальные проблемы взаимодействия» (в рамках мероприятий по профилактике экстремизма в этноконфессиональной среде, а также гармонизации межконфессиональных отношений); Женский форум, который предусматривает общение с известными женщинами-мусульманками; Форум молодежи.

На торжественном открытии EKATERINBURG HALAL EXPO 20 апреля 2017 года в 12.00 с приветственным словом выступят Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина Артур Равилевич Мухутдинов, а также директор отдела образования Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России Юсуф Искандерович Риков.

На открытие EKATERINBURG HALAL EXPO также приглашены: Губернатор Свердловской области, представители органов исполнительной и законодательной власти, полномочные представители республик, руководители федеральных и региональных общественных организаций.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 17:00 17 апреля 2017 года по тел.: 8 343-375-53-23, 8 343-385-77-10, сайт выставки: halal.souzpromexpo.ru.

Оргкомитет