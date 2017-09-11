В Москве в 18-й раз пройдет международный «Праздник Корана»

8 октября 2017 года в Москве в концертном зале Crocus City Hall пройдет международный «Праздник Корана». В рамках праздника пройдет финал XVIII Московского международного конкурса чтецов Корана, в котором примут участие пять лучших чтецов, прошедших отбор из 32 стран мира. Россию на конкурсе представит Зарифи Баракатулло.

Мероприятие проводится под патронажем президента Московского международного конкурса чтецов Корана, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

По словам организаторов, на «Празднике Корана» гостей ждет обширная культурная программа в фойе концертного зала, где при участии почетных гостей и известных Коран-хафизов состоятся познавательные лекции и мастер-классы. Каждый посетитель сможет поучаствовать в розыгрыше поездки в хадж и умру, тура в Марокко и Турцию (Стамбул), а также выиграть Iphone 7. Кроме того, зрители смогут принять участие в благотворительной дегустации халяльных продуктов в развлекательном шоу «Представление с мечами» и приобрести уникальные товары от одежды и косметики до книг с приуроченными к «Празднику Корана» акциями. Не забыли организаторы и о детях - для них предусмотрена программа развлечений.

Оргкомитет