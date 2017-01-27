Муфтий Гайнутдин: слова «исламский» и «терроризм» недопустимо употреблять вместе

Убийство российского посла в Турции не должно повлиять на заново выстраивающиеся российско-турецкие отношения. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам 2016 года высказал глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

– Я рад приветствовать Вас, уважаемый муфтий. Спасибо, что Вы согласились ответить на наши вопросы. Мой первый вопрос, к сожалению, посвящен печальной трагической теме. Произошла авиакатастрофа с бортом Минобороны. Летели военные, наши коллеги журналисты, Ансамбль имени Александрова… Мы знаем, что Вы уже выразили официальные соболезнования. Какие бы Вы сказали еще слова поддержки?

– Прежде всего я хотел бы поприветствовать всех традиционным приветствием: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух», что означает: «Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение». Вчера в нашей стране был день траура по погибшим в этой авиакатастрофе. Мы объявили по Духовному управлению мусульман Российской Федерации наше решение: провести молитвы по погибшим во всех наших мечетях. И наши молитвы были вознесены. Также мы выразили глубокие соболезнования тем, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных. Мы молим нашего Господа, чтобы наступающий новый год был для всех нас благополучным, и чтобы те тяжелые испытания, которые были, остались в уходящем году, и Господь наградил нас Своей милостью. В Священном Коране сказано: «О, люди! Вы не теряйте надежду на милость вашего Господа». И мы не должны терять надежду на милость Всевышнего. Эта милость будет всем россиянам, всем гражданам. Мы должны только молить и просить нашего Господа.

– Есть еще одно печальное событие, которое тоже произошло недавно в Турции. Я знаю, что Вы лично прилагаете немало усилий к тому, чтобы отношения между нашими странами развивались успешно. Проделана уже большая работа. Но вот, совершен теракт, убили нашего посла. Как мусульмане России отреагировали на это убийство, на эти выстрелы в спину?

– Наши мусульмане потрясены тем, что от имени ислама стреляют в спину. Они возмущены. Они проклинают тех, кто заказал этот теракт, тех, кто его исполнил. Этот теракт направлен против нашей дружбы, против улучшения двухсторонних отношений... Я хочу подчеркнуть, что президент Турецкой Республики сразу же позвонил нашему лидеру, главе государства В.В. Путину. Он не только выразил соболезнования, но и сразу сказал, что это террористический акт, провокация, направленная на разрушение нашего взаимопонимания и дальнейшего углубления нашего сотрудничества. И в тот же вечер мне позвонил министр по делам религии Турции М. Гермез и выразил глубокие соболезнования родным и близким нашего господина посла и всем россиянам. Посла, который призван налаживать отношения, надо было защищать и опекать так, как это делалось веками. То, что стреляли в спину, однозначно говорит, что это заказ и провокация. Это, безусловно, терроризм, направленный против нашей дружбы и сотрудничества.

– Владимир Путин сразу сказал, что это не помешает дальнейшему развитию наших отношений. Я знаю, что даже в самые тяжелые времена – после случая со сбитым бомбардировщиком – контакты с Турецкой Республикой все равно сохранялись. Не могли бы Вы рассказать, с точки зрения духовенства, как развиваются эти связи? Какие вы видите перспективы?

– Вы правильно заметили. Несмотря на то, что политические и экономические связи были на время приостановлены, духовно, религиозно мы не прерывали наши отношения. Наш Президент Владимир Владимирович в своем Послании сказал: «есть человеческие отношения», – и эти человеческие отношения мы не могли разорвать. Мы продолжили сотрудничество в области образования, просвещения, науки, проведения семинаров, повышения квалификации наших кадров, различных форумов и конференций, а также вели серьезное сотрудничество по направлению Евразийского исламского совета, штаб-квартира которого находится в Стамбуле. И я являюсь членом Президиума Евразийского исламского совета, который объединяет более 40 стран, в том числе европейских. Мы не имели права разрывать наши отношения. У нас есть программы и проекты, которые ведутся длительное время. Останавливать их, а потом начинать все заново, было бы уже гораздо труднее. Мы издаем учебники, Энциклопедию ислама на русском языке, хадисы нашего Пророка (мир ему), необходимые нашему читателю. Тем самым мы обеспечиваем не только россиян, но и казахстанцев, киргизов, таджиков, азербайджанцев и другие народы, нуждающихся в переводе достоверных хадисов сунны святого Пророка (мир ему), над которыми мы сегодня работаем. У нас сложились добрые отношения с министром по делам религии Турции г-ном М. Гермезом, крупнейшим теологом, светским ученым, профессором богословия, преподававшим в государственных университетах Турции. Его участие в разработке учебных программ и методик для нас тоже важно. Используя опыт наших российских просветителей XIX-XX веков, мы должны также учитывать работы современных исламских богословов. Мы знаем, наше отечественное богословие, к сожалению, на 70 лет полностью прекращало свое развитие, наши книги уничтожались, а 30 тысяч наших имамов были репрессированы и расстреляны. Когда мы в России вновь получили религиозную свободу, у нас не было своих богословов. И мы видели помощь наших соседей, которые и по духу, и по мазхабу (религиозно-правовой школе), и по культуре, и по языку были нам близки. Тем более, Турция сегодня борется против терроризма. А это актуально и для нас, и для наших стран-союзников, живущих на границах Центральной Азии, наших партнеров в республиках бывшего СССР. Для нас актуален вопрос – не допустить, чтобы к нам пришли террористы, которых мы сегодня видим в Сирии, в Ираке, в других странах. Мы хотим вместе, консолидировано, воспитывать нашу молодежь. Чтобы ее не увели в экстремистские организации, течения, создав нам, таким образом, в дальнейшем угрозу террора.

– Конечно, мы видим пример. Недавно В. Караулова получила четыре с половиной года колонии за то, что собиралась вступить в ряды террористов. Насколько молодая психика подвержена дурному влиянию? Если у человека есть какие-то пробелы в образовании, экстремисты сразу могут этим воспользоваться, не так ли?

– К сожалению, сегодня экстремисты умело используют и медиа-пространство, и новейшие технологии распространения информации. Они приглашают профессиональных режиссеров, создают ролики, различные свои пропагандистские материалы и через интернет и посредством других возможностей распространяют их. И наша молодежь, которая постоянно сидит за компьютером, iPad, iPhone, получает эту информацию и может попасть в сети экстремистов, террористов и вербовщиков. Наша задача сегодня – воспитывать нашу молодежь, наших детей. Мы должны быть также успешны – создавать свои СМИ, свои видео-ресурсы, и через YouTube, и через социальные сети мы должны распространять правдивую информацию об исламе. Меня очень порадовало высказывание нашего Президента во время его пресс-конференции, когда он заметил, что слово «ислам» нельзя употреблять рядом со словами «экстремизм», «терроризм». Наш Президент это понимает, и мы хотели бы, чтобы на его слова обратили внимание журналисты, политики и особенно чиновники, работающие в сфере государственно-религиозных отношений – в Управлении внутренней политики Администрации Президента – и не пытались расколоть нашу мусульманскую умму, создавая новые организации. К сожалению, создают такие организации для смуты и раскола. Исламофобские идеологии, к сожалению, у некоторых чиновников и сегодня есть. Таким образом, они наступают дважды, трижды на одни и те же грабли. Они не понимают политику нашего Президента, призывающего консолидировать наше общество, чтобы мы были едины в защите интересов и духовных ценностей нашего Отечества, нашего государства. Ведь мы являемся примером для многих стран. В прошлом году мы провели мусульманский форум в Лондоне. Удивили всех тем, что в нашем государстве развивается правильное исламское богословие, и мы укрепляем мир, согласие, конструктивное сотрудничество с представителями других религий. А в этом году мы организовали Международный форум-конференцию уже в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, как говорят сами государственные служащие КНР, первую исламскую конференцию в Китае. Это благодаря нам, россиянам, удалось собрать мусульман, начиная от Прибалтики, России и стран Средней Азии, Центральной Азии до Восточного Туркестана, до Уйгурского автономного района Китая – словно следуя по Шелковому пути, что сегодня очень актуально. И мы видели, что у всех мусульман, от Китая до Финляндии, есть единая правовая мусульманская школа, единый мазхаб, единая исламская идеология, единый толерантный ислам. Мы все это сохранили.

Мы это развиваем, и мы это обязаны развивать. На форуме мы единогласно записали в резолюции, что все вместе обязуемся прилагать усилия к развитию традиционного для всех народов огромнейшей территории толерантного ислама – ислама истинного, данного нам Всевышним через нашего Святого Пророка (мир ему). И сегодня, хвала Всевышнему, мы этим и занимаемся. Моя книга переведена на пять языков. О чем она? О том, что такое ислам, шариат, джихад, как мы сегодня должны понимать в глобальном мире роль мусульманина. Поэтому мы начали издавать наш научно-богословский журнал на пяти языках, в том числе на английском, французском, арабском. Это издание очень востребовано, так как в нем представлены мысли, идеи, идеология крупнейших сегодняшних ученых и богословов.

Ислам – религия мира. Мы должны распространять коранический гуманизм. Если бы наш Пророк (мир ему) жил в наше время, он бы был самым гуманным, самым прогрессивным человеком. Коранический гуманизм сегодня очень востребован. Европейцы обращаются к нам: «Приезжайте, проводите лекции и семинары…». Российские мусульмане – передовые. И мы этим гордимся.

– Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2017 год.

– Несмотря на то, что у нас и, в целом, в мире были экономические и политические трудности, но в духовном развитии были большие успехи. Я могу сказать, что мы создали десятки религиозных организаций, открыли десятки новых мечетей, от Архангельска до Сибири и Дальнего Востока. Мусульманские общины возникают и развиваются в таких регионах, где мусульман не было до Второй мировой войны. Эта политика – строительство новых мечетей, организация новых общин, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине и мусульманских традиций – будет продолжаться.

Мы всегда с уважением относились к своим соседям и будем продолжать вести межрелигиозный диалог, развивать и межмусульманский диалог и сотрудничество, международные связи. Планируем подписание нескольких меморандумов, протоколов о сотрудничестве с министерствами по делам ислама и вакуфов. Мы сегодня получаем от государства вакуфную собственность и начинаем восстанавливать свои реликвии. Нам, например, возвращена историческая Касимовская мечеть и ханские мавзолеи. Будем их восстанавливать. По поручению нашего Президента, мы социализируем наших мусульман в обществе. А для этого нужны и досуговые, социальные, культурно-просветительские центры. И они появляются. В этом году в Москве мы открыли крупнейший духовно-просветительский образовательный центр. Туда приходят москвичи: и взрослые, и дети, и молодежь. Для них созданы различные секции, курсы. Такие центры мы создаем в разных регионах. Мы оказываем помощь нашим братьям в Крыму. В этом году представителей Крымского муфтията включаем в наше турагенство «Муслим-тур», чтобы они непосредственно сами вели переговоры с Министерством по делам хаджа Саудовской Аравии. Они видели, как складывается ценообразование – стоимость гостиницы, питания паломников, транспортные расходы и т.п. Это нужно, чтобы мы могли вместе организовывать паломничество. Таким образом, идет очень тесное взаимодействие с Духовным управлением мусульман Крыма и города Севастополя. В 2017 году мы планируем проведение Международной научной исламской конференции в Бахчисарае, посвятив ее чтениям имени Исмаила-бея Гаспринского, который был российским мыслителем, руководителем фракции депутатов в первой Государственной Думе. Он говорил о том, что российские мусульмане должны стремиться к просвещению. Поэтому сегодня мы его наследие должны развивать и пропагандировать.

Будем продолжать реализацию наших традиционных проектов, таких как Moscow Halal Expo: более 150 фирм и предприятий из 40 стран мира приезжают к нам. Проведем Московский международный конкурс чтецов Корана: соберем чтецов и знатоков Корана из 30 стран мира. Этот конкурс признан самым лучшим на территории Европы. Мы получили приз в Дубае и в Катаре за лучшую организацию конкурса чтецов Корана.

Мы проводим культурно-просветительские программы в честь мавлида – Рождества нашего Пророка Мухаммада (мир ему), где участвуют такие известные деятели культуры как Марат Башаров, Шамиль Хаматов и др. Мы подчеркиваем, что у нас много общего с монотеистическими религиями нашей страны – христианством, иудаизмом. На больших площадках мы хотим это показать. Эти просветительские спектакли очень востребованы, они были показаны и в наших республиках (Татарстане, Башкортостане), и в СНГ – Казахстане, Кыргызстане и др. 29 января будет представлена новая постановка в Крокус Сити Холле в Москве, где ее увидят шесть тысяч зрителей и будет on-line трансляция. Проведем гастроли и в других странах.

Ислам – это не только молитва в мечети. В исламе есть искусство: театр, музыка, поэзия. Мы живем в многонациональном поликультурном мире, и должны показывать ислам с наилучшей стороны, чтобы мусульмане были уважаемы повсеместно.

– Приятно слышать, что есть столько проектов, что есть поддержка. Благодарю Вас за интервью.

31 декабря 2016 г., Москва