Марат Башаров: «Я восхищаюсь деятельностью нашего муфтия Равиля Гайнутдина…»

29 января в «Крокус Сити Холле» с большим успехом прошло театрализованное представление, посвященное празднованию Мавлид Ан-Набий - дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему) под символическим названием «Утерянное завещание». Более 6 тыс. человек увидели зрелищный спектакль и совершили удивительное путешествие во времени по следам Ибн-Фадлана и Салавата Юлаева, Мухлисы Биби и Мусы Бигиева. Роли исполняли ведущие актеры театров Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Ингушетии. В зрительном зале присутствовали представители многочисленных делегаций духовных управлений и мухтасибатов, входящих в состав ДУМ РФ и СМР. Знаменитый актер, звезда театра и кино Марат Башаров перед спектаклем дал интервью корреспонденту портала "Мусульмане России - DumRF.Ru" Нине Зотовой.

- Вы уже несколько лет участвуете в проекте Мавлид ан Набий. В чем лично для Вас особенность нынешней постановки?

- Каждый проект для меня – это большая честь, возможность еще раз обратиться к своим братьям, единоверцам. Поговорить с ними о нашей вере, рассказать им о нашей вере. И в тоже время узнать много нового для себя, того, что я не знаю. С каждым новым спектаклем познавать и учиться. В прошлом году это был «Разговор с душой». В этом году «Утерянное завещание». Это для меня великая возможность пообщаться со своей мамой - Рауза апа. Ее уже нет с нами, но я постоянно ощущал ее присутствие. В прошлом году она как бы вела меня по сцене. Она была со мной на сцене, была рядом со мной. Помогала, поддерживала. И я надеюсь, что и в этом году буду ощущать ее присутствие, ее поддержку. Я надеюсь, что она гордится своим сыном, и, Алла бирсэ, во всех последующих постановках. Инша Аллах.

- Что дает Вам в духовном плане работа над этими спектаклями»?

- Я, наверное, повторюсь, но скажу еще раз. Работа над спектаклями дает возможность обратиться к своей вере. Чем-то помочь единоверцам. И не только единоверцам, но и вообще представителям всех религий. Всех конфессий. Самому научиться. Для меня как актера – это прекрасная возможность играть те спектакли, которые дают что-то моей душе. Спектакли на тему моего вероисповедания – ислама. Я сам мусульманин. Я этим горжусь. Я горжусь тем, что имею возможность играть в мусульманских спектаклях. У нас много актеров-мусульман, очень жаль, что они не принимают в этом участие. Думаю, что своим примером я буду им показывать такую возможность и «завлекать» их на такие мероприятия. Чтобы они не забывали о своей вере. Смотрели эти спектакли. И, конечно же, чтобы они приходили к нам в спектакли и участвовали вместе со мной. Это будет гораздо лучше.

- Какими Вам видятся постановки для Мавлида в будущем?

- С каждым годом наш Мавлид все лучше, красочней, ярче. Глубже идет погружение в историю. И технически в этом году интересней. Глубже по содержанию. Больше красивых музыкальных номеров. Спектакль стал глубже драматургически. Принимает все большее количество актеров. Сегодня у нас принимают участие актеры из Башкортостана, Ингушетии, Дагестана, Казани. Огромное количество талантливых ребят – актеров, танцоров. Мы «разрастаемся». И надо и в будущем держать эту планку. И будем. Наверное, даже стараться привлекать актеров из Ближнего Зарубежья. С Востока – из Египта. Из Сирии, из Ирана, Ирака, африканских стран. Почему бы нет?! Ведь мусульманский мир огромен. Поэтому двери наших Мавлидов, наших спектаклей открыты для всех творческих верующих людей. Поэтому – добро пожаловать. В следующем году мы будем рады видеть актеров из разных стран. Надеемся на это, инша Аллах.

- Среди Ваших родных были «хранители веры» - имамы, абыстай?

- Моя мама была – абыстай. После того, как умер мой отец, мама пошла в мечеть на Проспекте Мира – в Московскую Соборную мечеть. Училась в школе при мечети, стала абыстай. Я этим горжусь. Я очень горжусь, что моя мама мою дочку Амели, которой сейчас 12 лет, очень многому научила. Научила молиться, читать намаз.

- Вы знакомы с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Ваше отношение к нему, к его деятельности по духовному окормлению российских мусульман, его работе по сохранению мусульманского культурного наследия в России?

- Мы давно знакомы с Равилем-хазратом. Он очень хорошо знал мою маму. Я восхищаюсь этим великим человеком. Дай Бог ему здоровья и сил на благо всех российских мусульман. Именно благодаря тому, что он уже столько лет занимает пост муфтия – у нас в стране развивается ислам. Развивается большими темпами. Развивается динамично! Сколько открывается новых мечетей! Медресе, мусульманских школ, детских садов, учебных заведений. И в Москве, и по всей России. Это заслуги Равиля Гайнутдина. Давайте посмотрим, какую он построил великолепную Соборную мечеть на проспекте Мира! Это настоящее произведение искусства. Спасибо ему большое за его благие дела. Я желаю ему всего самого наилучшего на этой земле – здоровья, счастья. А мы будем – все мусульмане – будем стараться поддерживать его, быть с ним.

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