Айнур Арслан: «Башкирский муфтият объединил мусульман разных национальностей и сам башкирский народ...»

100-летие Башкирского муфтията.

Айнур хазрат, сегодня мы отмечаем 100-летие Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Какие мысли или ассоциации вызывает у Вас эта дата?





В священном Коране Аллах С.Т. в суре «Аль Аср» клянется веком и сообщает о том, что люди будут в убытке и печали, кроме тех, которые уверовали, творили благое, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение.

Башкирский муфтият появился 100 лет назад, в результате создания Башкирской автономии. Прошел век с тех нелегких времен, когда было образовано Духовное Управление Мусульман республики Башкортостан. Сторонниками создания отдельного духовного управления оказались лидеры башкирского национального движения, включая ярых идеологических противников: ученика шейха Зайнуллы ишана Расулева Ахмет-Заки Валиди, перешедший на сторону Красной армии, и шейха башкир, оставшихся воевать на стороне Колчака, великого имама Дальнего Востока Мухаммед-Габдельхая Курбангалиева. Однако все они сошлись в одном – должно появиться отдельное Духовное управление мусульман Башкурдистана.

В период распада страны Башкирский муфтият объединил мусульман разных национальностей и сам башкирский народ. Создатели Башкирского муфтията сумели словом и делом убедить в необходимости создания ДУМ РБ и «белых» и «красных», она была осознана и поддержана главными противоборствующими во всем остальном политическими силами того времени. ДУМ – это выражение единства нашей нации, воплощение народной воли, изъявленной в самый непростой период для нашей страны!

И мы, их потомки помним дела наших легендарных предков. Мы слышим эхо их голосов со страниц написанных ими книг, из документов, строений, уставов и законов того времени. Верим, что намерения создателей ДУМ РБ осуществлялись исключительно ради Аллаха и для народа! ДУМ РБ выполняло функции просвещения и духовного обогащения жителей молодой республики. Имамы того времени творили благие дела, заповедовали нам великую религию, благословенные земли и родной язык, велели нам терпеть на пути служения истине и правде.





А какова сегодняшняя ситуация?

Геополитическая обстановка в современном мире такова, что исламский фактор в нем только возрастает и будет возрастать и далее. Между тем враждебными интересам нашей страны силами провоцируется систематическое нагнетание страстей вокруг ислама, в умах людей формируется отрицательное отношение к верующему-мусульманину. Это – опасный разлом, пока лишь намечающийся, но который мы обязаны видеть и устранять по мере сил, разъясняя опасность подобных расколов и для Уммы, и для всего нашего многонационального и поликонфессионального российского общества.

Но в то же время вызывает большую озабоченность и то, что различные деструктивные структуры внутри самого ислама представляют реальную угрозу, как для самих мусульман, так и для светского общества, и вообще для человечества в целом.

Если создатели ДУМ РБ боролись за Отчизну и достойное место Ислама и Уммы в ее жизни, то сегодня некоторые агрессивные радикалы пытаются, прикрываясь знаменем Ислама, развалить то, что строили наши отцы. Одна из основополагающих причин этого – отсутствие нравственности и духовности в самом замысле и исполнении этих течений. Они отличаются нетерпимостью, агрессивностью, религиозной ограниченностью, и неуважением к авторитетам большинства исламских ученых, и пренебрежением светскими науками.

Наша с вами задача, в соответствии с Кораном и Сунной не раскалывать, а напротив, объединять общество, обращаясь не к агрессии и злу, а к самому лучшему, что есть в каждом человеке и в каждом народе, подкрепляя свои усилия разумной стратегией, а главное, глубокой верой и богобоязненностью. В качестве своей характеристики однажды Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) промолвил: «Я послан для того, чтобы усовершенствовать прекрасные нравы». Будущее не только Башкортостана, но и России зависит от того, сумеем ли мы сохранить наши духовные ценности, религию, нравственные идеалы, народные традиции, которыми так богата наша земля. Наше поколение ответственно за это перед потомками.

Поэтому, на прошедшем в Уфе торжественном праздновании 100-летия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, мы чествовали наших ветеранов, аксакалов, вложивших много сил в становление и развитие нашего муфтията. Это не только религиозные люди, но люди науки и государственные деятели, как например, Вячеслав Пятков, не мало приложивший усилий для установления мира между Государством, Исламом, Православием и другими религиями региона. Многие были удостоены орденами, медалями и другими высокими наградами.





Айнур Нургалиевич, а какую позицию занимает ДУМ РБ сегодня?

Сегодня ДУМ РБ находится на пике основных процессов, происходящих в мусульманской умме Башкортостана. Мы были созданы ради Единства и будем работать ради Единства! В сложные годы для нашей страны и нашего народа мы должны объединять мусульман.

Сегодня ДУМ РБ – одно из самых крупных религиозных объединений России. У нас почти 800 приходов. Мы присутствуем практически во всех районах Республики. В Башкирском Зауралье мы охватили все населенные пункты, где у нас есть свой имам, мечеть, поддерживающие нас прихожане и молодежь. Думаю, вряд ли кто может сравниться с нами в Башкортостане по масштабу охвата. Управляя такой большой структурой, мы еще должны научится эффективно ею пользоваться в плане развития Ислама в Башкортостане. Нурмухаммет хазрат выстроил хорошую систему управления – она не авторитарна, но в тоже время пронизывает основные сферы деятельности организации. Считаю это мы и должны развивать, если хотим достичь успеха.

Скажите, пожалуйста, Айнур хазрат, какие основные задачи перед ДУМ РБ и вами лично сегодня?





Главная задача нашей организации – грамотная координация и защита мусульманской уммы Башкортостана, а также ее бурное развитие! Мы должны быть надежным связующим звеном между Уммой и Государством. В этом плане у нас установились хорошие, рабочие отношения с властью и правоохранительными органами.

В информационном поле мы взаимодействуем со всеми ведущими государственными и частными СМИ, сами выпустили 2 пилотных номера новой газеты для мусульман Башкортостана, работаем над официальным сайтом ДУМ РБ, усилили работу в социальных сетях. Планируем также свой ютуб-канал, возможно интернет-радио, организацию флеш-мобов.

И создание этой сети – лишь одна из наших задач. Реализация этих планов происходит в рамках Республиканской духовной акции «Ислам против экстремизма!», которая проходит на территории республики уже несколько лет и приурочена к 100-летию Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.

Важным аспектом является взаимодействие с общественными организациями, национально-культурными центрами: Курултаем башкир, Конгрессом татар, Собором русских. Не должно быть противоречий с ЦДУМ: ЦДУМ и ДУМ РБ не должны противостоять, мы прекрасно взаимно дополняем друг друга.

Если ЦДУМ – учреждение державной России, то ДУМ РБ – учреждение Башкирской республики, и это благородное распределение ролей обусловлено исторически и тесным образом связано с башкирским национальным самосознанием. У нас должен быть один путь и одна цель – это развитие Ислама в России!

К сожалению, структура ДУМ РБ, которую на протяжении десятилетий формировали люди старшего поколения, не способна была резко отреагировать на растущие религиозные потребности молодежи на местах. Этими обстоятельствами сразу же начали пользоваться некоторые организованные структуры, которые создали целый ряд ячеек на территории Республики Башкортостан. Привлекая молодежь к себе, эти организации или группы людей активно боролись против традиционного духовенства, стремясь внести раскол между старым поколением верующих и молодым.

В связи с этим на очередном пленуме ЦРО ДУМ РБ 19 марта 2009 года по инициативе председателя – муфтия Нурмухамета хазрата Нигматуллина было принято решение о создании Молодежного отдела. Руководителем отдела назначили меня. За 10 лет работы сегодня мы имеем команду молодых, активных, образованных и любящих свою Отчизну молодых людей, которые рассредоточены по всей территории республики Башкортостан и близлежащих соседних областей России. Эти молодые лидеры создали молодежные ячейки активистов у себя на местах. Они усиливают позиции мухтасибов и являются проводниками наших идей о единстве, любви к Отчизне и уважения к старшим.

Центром жизни молодежи на селе должна стать мечеть с мудрым и праведным имамом во главе.

У нас сегодня появляются возможности для исламского просвещения. Нужно взращивать свою мусульманскую интеллектуальную элиту. Альхамдулиллях, вот уже на протяжении нескольких лет развивать религиозное образование в нашем регионе, нам мусульманам, активно помогают два мощнейших ВУЗа: БашГУ и БГПУ им. М.Акмуллы.

Какие проблемы Вы видите в развитии ДУМ РБ?





Естественно, при столь обширных перспективах необходимо решение многих проблем. Например, чрезвычайно актуальным вопросом сегодня является распространение мусульманской просветительской литературы на башкирском языке. Многочисленные обращения мусульман республики по данному вопросу показывают, что, к сожалению, мы уделяем этому недостаточное внимание. Особенно её не хватает в районах с компактным проживанием башкир: Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Бурзянском, Ишимбайском. В связи с этим, я думаю, мы будем активизировать нашу работу в данном направлении. В перспективе есть планы создать издательский дом при ДУМ РБ, уже ведутся переговоры.

Вторая проблема – это кадровый голод, низкая обеспеченность нашей системы мусульманского просвещения и образования. Часто говорим о традиционном Исламе, но не можем на высококвалицированном уровне обучать прихожан по принципам ханафитского мазхаба. Отсюда и множество течений и религиозных групп, большинство которых чуждо нашей культуре и традиции. В связи с чем актуально завершить строительство медресе в городе Сибай.

Другая проблема – это попытки экспорта чужих традиций и влияний, влияния Турции, Саудии, Ирана, США и других стран. Мы не должны допустить раскола Уммы, как это произошло на Северном Кавказе и Ближнем Востоке. Этот раскол не имеет у нас в действительности никаких оснований. Но мы должны с пониманием относиться к трагедии братьев и учиться на их ошибках. Альтернативой является использование собственного исторического и современного наследия Уммы Башкортостана.

И, слава Всевышнему Создателю, у нас есть наши учителя, аксакалы. Именно на их крепких плечах сегодня держится духовность, именно они сыграли решающую роль в сохранении мусульманской идентичности в Башкортостане. Они смогли донести самые базовые элементы Ислама, хотя бы на уровне быта, за счет чего мы сегодня и являемся мусульманами. Пользуясь случаем, выражаю свою искреннюю и благодарность нашему старшему поколению. Это мужественные люди, сильное звено нашей организации.

Сегодня перед нами не менее сложная задача – определить вектор развития ислама в Башкортостане. Мы это не можем делать в отрыве от мировых процессов, в тоже время мы должны иметь более четкое представление какой мы хотим видеть мусульманскую Умму, начиная с ее инфраструктуры до философско-религиозной мысли.





Спасибо Айнур хазрат! Что хотели бы сказать в завершении нашего интервью?

ДУМ РБ обязано отвечать за всех мусульман на земле Башкортостана, включая яростно критикующих ДУМ РБ, - мы не держим зла на наших критиков, задача мусульман в другом – в создании и сохранении в своей среде единства. И первым шагом на пути к единству должен быть отказ от навешивания на себя и друг друга ярлыков. Только так мы придем к единству, миру и согласию. Нужно, чтобы оно шло снизу, поэтапно, на основе идей, которые бесспорны для всех мусульман! И здесь важным является постоянный контакт со светской наукой: историками, религиоведами, социологами, психологами.

Единство Уммы является таким же фардом как намаз, ураза, хадж и закат! Аллах С.Т. приказывает в Священном Коране «Держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь!». Тот, кто противится этому – великий грешник! Именно поэтому наш девиз: «Берҙәмлектә – көс!»

Пресс-служба ДУМ РБ