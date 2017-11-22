Евкуров: Ингушетия ищет пути выхода на экспорт продовольствия в арабские страны

Республика Ингушетия в ноябре приняла делегацию послов из 15 арабских стран, которых удивила своими инвестиционными возможностями. Власти региона планируют поставлять свою продукцию на Ближний Восток. Причем речь идет не только о сельхозпродукции — меде, фруктах, овощах, но и промышленных товарах — энергосберегающих лампах, радиаторных батареях и др.

О том, чем еще способна удивить Ингушетия инвесторов из арабского мира, как в республике привлекают средства на развитие бизнеса и когда туристы и инвесторы смогут быстро и комфортно добираться до Магаса благодаря международному терминалу в аэропорту, в интервью ТАСС рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

— Юнус-Бек Баматгиреевич, как в целом оцениваете итоги уходящего года? Какие надежды возлагаете на будущий 2018 год?

— Несмотря на тяжелое положение, закрываем этот год на довольно хорошей, позитивной ноте. По всем ключевым показателям мы растем. Мы завершили несколько проектов, которые по ряду причин не успели завершить в прошлом году. У нас хорошие показатели по инвестиционному портфелю, который есть у республики. Все это дает все основания быть довольным результатами работы.

Будущий год будет очень важным, потому что в 2018 году пройдут выборы президента страны. Я уверен, мы проведем их и по явке, и по качеству, и по голосованию, как и было всегда, на высоком уровне. И второе важное политическое мероприятие будущего года — это выборы главы Республики Ингушетия.

— Выборы главы республики — достаточно важный шаг, в том числе для вас. Вы приняли решение об участии в них?

— Выборы важны для всех в республике — и для меня, и для тех, кто в них участвует. Я, как действующий глава республики, должен обеспечить порядок и организацию всех этих выборов. Пока говорить о моем участии еще рано. Главное — это обеспечить выборы президента России.

— Если мы говорим про следующий год, вы заявляли ранее об увеличении доходной части бюджета. Что дает вам основания так говорить?

— Есть ряд предприятий, организаций, которые уже сегодня хорошо работают и платят налоги в республиканский бюджет. Это поступления от малого и среднего бизнеса и от предприятий нефтекомплекса (НК "Роснефть" — прим. ТАСС).

Другим бюджетообразующим предприятием сегодня в регионе является "Сад-Гигант Ингушетия" (крупный агрокомплекс по выращиванию яблок — прим. ТАСС). Он каждый год дает хороший доход в бюджет и будет наращивать свой потенциал, расширять производственные мощности, мы надеемся на рост налоговых поступлений. Также выходят на хорошую налоговую базу полимерный, радиаторный заводы, швейная фабрика, предприятие энергосберегающих ламп.

— Сейчас готовится к принятию бюджет 2018 года, и там предусмотрены достаточно большие средства на госпрограмму развития Северного Кавказа. На какую сумму вы рассчитываете и как вы в целом оцениваете темпы, которыми реализовывается данная программа? Насколько она важна для Ингушетии?

— Мы, конечно, запрашиваем сумму, которой будет достаточно для реализации социальных и экономических проектов, часть которых поддерживается Корпорацией развития Северного Кавказа. В 2017 году мы часть денег получили, большую часть освоили. В 2018 году мы претендуем на 1,5 млрд рублей. Пока мы говорим о своем желании получить данную сумму.

— Речь идет о строительстве социальных объектов?

— Нет, речь идет о строительстве экономически важных объектов. Это в том числе по итогам того отбора, по которому предоставлялось по полмиллиарда рублей на республику в качестве поддержки инвестиционных инициатив конкретных проектов (по программе развития СКФО до 2025 года — прим. ТАСС).

— Как вы будете участвовать в процессе реструктуризации государственного долга?

— По госдолгу мы пока не превышаем 50-процентную планку (от собственных доходов — прим. ТАСС), хотя есть угрозы — сумма может возрасти. Мы сейчас строим большое количество социальных объектов, на содержание которых тоже потребуются средства. Мы намерены использовать механизмы снижения долговой нагрузки, в том числе способом, который был принят президентом страны на президиуме Госсовета в городе Ульяновске.

Решение по долгу (реструктуризации бюджетных кредитов регионов — прим. ТАСС) — это довольно нужное и важное решение для региона, все главы приняли это решение на ура. Сегодня предлагается проводить реструктуризацию региональных долгов в течение нескольких лет. Это очень удобно и комфортно и для регионов, и для федерального бюджета.

— Вы говорили о том, что госдолг может возрасти. Это за счет коммерческих кредитов?

— Нет, коммерческие кредиты мы не берем, речь идет только о получении бюджетного кредита.

— Как будет развиваться туризм в республике и такие горнолыжные курорты, как "Цори" и "Армхи", в частности?

— За "Цори" мы пока не беремся, хотя обещание по поддержке со стороны "Курортов Северного Кавказа" есть. Сейчас это ведомство перешло уже полностью под юрисдикцию Минкавказа, и мы уже можем эти вопросы поднимать и решать. Мы ждем, что мы получим поддержку и понимание на курорт "Армхи".

— Что планируется развивать там в первую очередь?

— Мы хотим закрепить то, что сегодня есть: сделать еще две горнолыжные трассы, подняться выше — сделать подъемник, чтобы у нас общий километраж трасс был порядка 2,5 км. Мы хотим развивать базу отдыха, достроить ряд кемпингов, гостиничных комплексов.

— Можно ли сказать, что вы делаете ставку на событийный туризм?

— Мы не делаем упор на событийный туризм, но и не отказываемся от этого направления. Для нас важны все направления туризма, в том числе и простое посещение Джейрахского района туристами и просто жителями республики. Важно, чтобы на этом можно было зарабатывать деньги в республике. Хотя я понимаю, что пока мы еще не все для этого сделали. Когда я с туристами общаюсь, немногие, но говорят, что хотят деньги оставить, но не знают где. Нам нужно увеличивать количество услуг, которые мы будем предлагать гостям.

— Недавно в Ингушетию приезжала большая делегация послов арабских стран. Можете подвести итоги визита и рассказать о тех договоренностях, которые достигнуты?

— Самое главное — то, что послы увидели республику, и многие из них с восхищением и удивлением говорили, как комфортно живется в целом мусульманам России в республике и в регионах страны. И для них это было, наверное, тоже важно — увидеть отсутствие притеснения по религиозному признаку. В Ингушетии в каждом селе есть мечети, есть высшие учебные заведения мусульманского направления.

Здесь, в республике, мы их возили на разные социальные объекты, в больницы и школы, показали туристический кластер. Для них это было приятно.

Далее мы показали им инвестпроекты, которые сегодня реализуются на территории республики, показали наши возможности, и их тоже это все заинтересовало. Мы предложили проводить дни республики в различных арабских странах и рассмотреть возможность брать на обучение наших священнослужителей, чтобы повысить уровень их образования, осуществлять обмен студентами. Конечно, сразу крупных инвесторов не предложили, но эти вопросы сейчас прорабатываются.

Сегодня есть возможности для торгового сотрудничества, в том числе мы говорим об экспорте товаров из Ингушетии в Саудовскую Аравию или другие арабские страны.

Второе направление сотрудничества — это открытие совместных производств на территории республики. И третье — это уже с чистого листа производить им свое, вывозить для себя в арабские страны. Вот эти главные три вопроса обсуждали.

— Вы достаточно хорошие темпы демонстрируете по обеспечению республики собственным продуктом. Сейчас упомянули об экспорте. О каких объемах мы можем говорить, о каких видах продукции?

— Если брать по объему, то мы сегодня уже можем говорить, что по фруктам можем выйти в следующем году на 15–20 тыс. тонн, а дальше с каждым годом будет идти по нарастающей. Если же говорить про картофель, капусту, морковь, то это десятки тысяч тонн с учетом строительства в Ингушетии тепличных хозяйств, которых в конце 2018 года будет порядка 30 га. Мы говорим не только о сельхозпродукции, но и о продукции других отраслей. К примеру, энергосберегающие лампы — они тоже ими заинтересовались и обещали прислать группу, чтобы изучить проект и наладить поставки энергосберегающих ламп в свои государства.

Второе, что их заинтересовало, — это радиаторные батареи. Их больше волновало качество: если оно соответствует европейским стандартам, то они готовы забирать. Я не думаю, что у нас будет качество хуже.

И третье направление — это участие в развитии различных строительных направлений для поставки стройматериалов в арабские государства.

Для экспорта у нас достаточно удобная логистика — можно через Новороссийский порт направлять товары и продукцию сразу в арабские государства. Второй путь пролегает через Каспийский порт, но тогда товарные потоки пойдут через Иран.

— А до Новороссийска доставляться будут машинами?

— До Новороссийска на автомобилях, а оттуда уже по воде.

— Можем говорить о том, что объемы, которые вы называли, уже в течение трех лет будут обеспечены?

— Я думаю, что в течение пяти лет, с каждым годом по нарастающей.

— Один из важных вопросов для развития международного сотрудничества — это развитие аэропорта в Ингушетии. Вы инициировали процесс придания международного статуса аэропорту?

— Мы надеемся, что в этом году будет уже принято определенное решение по аэропорту.

— Вы официально уже обратились в Росавиацию?

— Да, и в Росавиацию, и президентом подписан документ там. То есть мы и Минтранс РФ уже работаем в этом плане.

— Правильно я понимаю, что нужно предпринять следующие шаги — это организация пограничного и таможенного пункта пропуска?

— После того как решение будет принято, следующий год у нас уйдет на то, чтобы оборудовать все, что необходимо для международного аэропорта.

— А потребуются инвесторы для расширения?

— Мы вели переговоры в том числе по строительству еще одного зала международного прилета, оформления пункта пропуска, строительства гостиничного комплекса.

— К каким авиакомпаниям вы обращались? По вашему мнению, какое международное направление будет наиболее важное сейчас?

— Мы добиваемся международного статуса не только для того, чтобы пассажиры летали, но и для того, чтобы инвесторы могли бы к нам прилетать напрямую. И второе — чтобы экспорт грузов тоже через нас проходил. Рассчитываем организовать международные полеты в Турцию, куда многие наши жители уезжают на отдых, и в Казахстан, где у нас живет большая диаспора. И если все сложится нормально, будет окупаемость, то, конечно, нужно организовать хотя бы один рейс в месяц в Европу. Я думаю, что российских компаний будет достаточно. Например, компания UTair, с которой мы плотно работаем.

Беседовали Людмила Борщева и Ольга Калантарова