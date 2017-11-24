К.Б. Толкачев: то, что происходит в обществе, отражается на выстраивании политики государства

Образованное в декабре 1917-го года, ДУМ РБ, пережившее «разные, порой трагические периоды своего существования, …становится все более значимым интеграционным, просветительским и воспитательным центром». Об этом заявил на IV Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения» в Уфе председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Борисович Толкачев. Он отметил также, что религиозные деятели России, «несмотря на десятилетия гонений на религию, смогли сохранить основополагающие ценности традиционного ислама». Глава парламента Республики ответил на вопросы нашего кор-та:

- Уважаемый Константин Борисович! ДУМ РБ – ровесник революции Октября 1917 года. В его истории отразилась и отражается история страны. На Вы оцениваете деятельность духовенства Республики, в том числе и в противодействии тем вызовам, с которыми сталкивается сегодня мусульманская умма Башкортостана и России в целом?

- История духовенства неотделима от истории нашего государства и нашего общества. Те же проблемы, те же трудности, которые переживало наше государство, не могли не коснуться духовенства. Нынешние сложности во многих вопросах нашего и государственного, и экономического строительства, сказываются, наверное, и на содержании деятельности представителей духовенства. С позиции государства, я вам скажу, что ресурс укрепления взаимодействия с религиозными организациями еще достаточно большой, и мы будем делать все возможное, чтобы он был реализован. Много предстоит еще сделать вместе, прежде всего, в сфере нравственности, укрепления патриотизма. Это процесс бесконечный, и говорить, что мы достигли и исчерпали все возможности, - это было бы, конечно, крайне неправильно.

- Противодействие экстремизму – еще одна сфера совместной работы государства и духовенства?

- Конечно. Мы живем не в вакууме, и то, что происходит в обществе, отражается на выстраивании политики государства. Проблема, которую вы назвали, связана с деятельностью духовенства, но она многогранна. И одно государство или одно духовенство без взаимодействия никогда ее не выполнит.

- На Ваш взгляд, совершенствование законодательной базы в сфере государственно-конфессиональных отношений необходимо сегодня?

- Дело в том, что формулировки, которые заложены в Конституции и в других законах, носят достаточно абстрактный характер. Применительно к каждым территориям имеются свои возможности для того, чтобы правовые нормы, заложенные в Конституции и законах, дошли до каждого человека и дали им возможность максимально претворить уже в практику индивидуальной жизнедеятельности богатство и ценности свободы.

- Главная тема «Фахретдиновских чтений» в Уфе – «Роль мусульманского духовенства в защите нравственности и утверждении коранического гуманизма». Насколько она, на Ваш взгляд, важна и актуальна?

- Значение этих чтений, на мой взгляд, очень велико. Они заставляют еще раз подвергнуть осмыслению многие этапы развития религии. Многие догмы, изложенные в священных текстах, требуют постоянного возвращения к ним, изучения, осмысления, анализа, как их наиболее оптимально претворять в практической жизнедеятельности. Это необходимо делать. Кроме того, ведь появляются и новые знания, которые тоже требуют сопоставления с тем, что было ранее.

- Благодарю Вас.

Беседовала Ольга Семина