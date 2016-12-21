РФ, Иран и Турция продолжат урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом

Состоявшиеся в Москве трехсторонние переговоры по Сирии глав МИД и оборонных ведомств России, Ирана и Турции дали надежду на продвижение процесса урегулирования в Сирии. Встреча состоялась, несмотря на трагедию: убийство террористом в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова. Руководители внешнеполитических ведомств трех стран подчеркнули, что терроризм является угрозой для всего мира и бороться с ним нужно сообща.

Перед началом переговоров главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф возложили цветы к портрету Андрея Карлова. Турецкий и иранский министры выразили своему российскому коллеге глубокие соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Турции, передает ТАСС.

Стрелявший в российского дипломата в российского дипломата террорист кричал, что мстит за Сирию и за Алеппо. Накануне, когда только стало известно о трагедии, в СМИ появились спекуляции о том, что давно запланированная трехсторонняя встреча по Сирии может быть отменена. Однако в России эта информация была опровергнута на самом высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями МИД РФ, СВР и ФСБ назвал случившееся "провокацией, направленной на срыв нормализации российско- турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта". "Ответом на это может быть только одно - усиление борьбы с террором", - подчеркнул глава государства.

IslamRF.Ru