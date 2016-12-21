Госдума призвала сплотиться для борьбы с терроризмом после убийства посла

Госдума в среду приняла заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, в котором подчеркивает необходимость дополнительных мер безопасности в отношении российских диппредставительств за рубежом и призывает все парламенты мира сплотиться для создания эффективной антитеррористической коалиции.

Депутаты Госдумы в заявлении выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Карлова. "Испытывая чувства искреннего возмущения в связи с жестоким убийством чрезвычайного и полномочного посла РФ, чья миссия заключалась в налаживании подлинного добрососедства между народами России и Турции, депутаты Государственной Думы заявляют о своем гневном осуждении терроризма в любых его проявлениях", — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В документе отмечается, что убийство дипломатического представителя государства — тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права.

"Виновные в совершении этой чудовищной провокации, как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма, должны понести заслуженное наказание", — подчеркивается заявлении.

Кроме того, депутаты полагают, что должны быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие в дальнейшем саму возможность нападения на глав и сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.

IslamRF.Ru