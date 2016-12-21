Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Берлине и Висбадене

Соболезнования председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина в связи с трагическими событиями, произошедшими в городах Берлине и Висбадене 19 и 20 декабря:

Чрезвычайному и Полномочному Послу

Федеративной Республики Германии

барону Рюдигеру фон Фричу-Зеерхаузену

Уважаемый господин Посол!

От лица Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично приношу свои соболезнования народу и руководству Федеративной Республики Германия в связи с трагическими событиями, произошедшими в городах Берлине и Висбадене 19 и 20 декабря. К нашему сожалению, жизнь 13 невинных людей трагически оборвалась, десятки получили ранения. Мы глубоко возмущены случившимся и подчеркиваем неприемлемость, запретность такого рода действий в отношении мирного населения с точки зрения исламского вероучения.

Разделяя боль народа Германии, мы выражаем свои соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой убийц, и в своих молитвах обращаемся к Создателю о скорейшем выздоровлении раненых, о сохранении мира и безопасности в Вашей стране и везде в мире.

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России