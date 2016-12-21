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Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Берлине и Висбадене

21.12.2016 12:34

Соболезнования председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина в связи с трагическими событиями, произошедшими в городах Берлине и Висбадене 19 и 20 декабря:

 

Чрезвычайному и Полномочному Послу

Федеративной Республики Германии

барону Рюдигеру фон Фричу-Зеерхаузену

 

Уважаемый господин Посол!

 

От лица Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично приношу свои соболезнования народу и руководству Федеративной Республики Германия в связи с трагическими событиями, произошедшими  в городах Берлине и Висбадене 19 и 20 декабря. К нашему сожалению, жизнь 13 невинных людей трагически оборвалась, десятки получили ранения. Мы глубоко возмущены случившимся и подчеркиваем неприемлемость, запретность такого рода действий в отношении мирного населения с точки зрения исламского вероучения.

 

Разделяя боль народа Германии, мы выражаем свои соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой убийц, и в своих молитвах обращаемся к Создателю о скорейшем выздоровлении раненых, о сохранении мира и безопасности в Вашей стране и везде в мире.

 

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России

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