Рушан Аббясов прокомментировал закрытие программы «Мусульмане»

Руководство ВГТРК обещало Совету муфтиев России (СМР) вернуть на телеэкраны в новом формате популярную передачу «Мусульмане», выходившую в эфир на протяжении более 13 лет, однако этого не произошло. Об этом сообщил заместитель председателя СМР Рушан Аббясов на пресс-конференции в Москве.

«Этот вопрос очень часто звучит. Так как передача была на финансировании ВГТРК, руководством ВГТРК было принято решение о смене формата. И нас заверяли, что эта передача перейдет в новом формате на телеканал «Россия-24″. Какие-то были даже пробные записи передач. К сожалению, этот проект до конца не реализовался», — сказал священнослужитель.

Он сожалением заметил, что мусульмане по всей России, особенно в глубинках, с нетерпением ждали этой передачи.

«На наш взгляд, эта передача рассказывала о масштабности нашей страны в целом, о народах, о культуре, традициях, все это было связано с исламом, с мусульманами. И очень жаль, что ее нет», – сказал Аббясов.

Он также сообщил о возможном создании подобной передачи на одном из федеральных спутниковых каналов.

«Сегодня нам обещают, что какие-то новые форматы продумываются для того, чтобы можно было на федеральном уровне транслировать данную передачу», – добавил зампред СМР.

Как отмечает IslamNews, в настоящее время бессменная ведущая передачи «Мусульмане» «Мусульмане» Динара Садретдинова ведет свой новый проект «Мир Вам» на интернет-канале.

Сама Седретдинова ранее заявила, что руководство телеканала аргументировано закрытие передачи сокращением штата телеканала, службы цикловых и тематических программ. Тогда же она сообщила, что представителям других конфессий были «не очень довольны» тем, что только мусульмане имели собственную передачу на федеральном телеканале. Кроме того, «не всем нравилось» появление ведущей в хиджабе и приветствие телезрителей словами «Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятух»», уточнила ведущая.

IslamRF.Ru