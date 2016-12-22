В Казани презентовали уникальную рукопись Каюма Насыри

Оригинал рукописи хранится в отделе редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ. Спустя 130 лет настал час явления миру рукописи, название которой в переводе означает «Ключ к Корану».

Предлагаемый вниманию научной общественности «Мифтах аль-Кур’ан» представляет собой двухтомное издание, в котором первый том «Калям Шариф» – факсимиле казанского издания Корана 1861 года, взятый Каюмом Насыри за основу составленного им конкорданса. Второй том представляет собой факсимиле самой рукописи «Мифтах аль-Кур’ан».

В мероприятии от ДУМ РТ принял участие руководитель отдела пропаганды ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров, представители Аппарата президента РТ, руководство и сотрудники музея им. Каюма Насыри, Национального музея РТ, Института истории им. Марджани и др.

Сабиров от имени муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина выразил слова благодарности всем, кто принял участие в изучении и издании этого труда, а также рассказал о вкладе других татарских богословов в изучении Корана.

В завершение мероприятия он подарил руководству Национального музея от имени муфтия РТ новое издание Корана, сообщает "Инфо-ислам".

Татарский ученый-энциклопедист Каюм Насыри закончил свой конкорданс в 1886 году, отдав ему четыре года напряженного труда. Он оценил этот труд как плод своего наивысшего усердия в науке. Целью ученого было создание специализированного алфавитного словаря лексических единиц Священного Писания в помощь мусульманам для облегчения пользования Кораном и его изучения. Автор подчеркнул, что его труд позволит каждому специалисту работать с Кораном на уровне Коран-хафиза.

Даже в наши дни этот труд является сенсационным и сохраняет свою актуальность и ценность как для мусульманской науки, так и для научного исламоведения, востоковедения и истории науки в целом.

IslamRF.Ru