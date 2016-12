Кадыров жестко раскритиковал статью New York Daily News об убийстве Карлова Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова. «Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу», — написал Кадыров на своей странице в Instagram. Глава Чечни отметил, что «после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми», пишут "Известия". «Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — подчеркнул Кадыров. По его словам, «мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами». Ранее Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство российского посла, которого он сравнил с послом Третьего рейха. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от газеты New York Daily.



