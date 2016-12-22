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В Зауралье откроется мечеть

22.12.2016 10:36

В Шадринске в пятницу, 23 декабря, откроется соборная мечеть. Двухэтажное здание строилось два с половиной года на пожертвования при поддержке городских властей, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.

 

Как сообщает «URA.Ru», первый камень в основание Шадринской мечети был заложен 19 мая 2014 года. Однако идея строительства десятью годами ранее возникла у местного предпринимателя. «Первый взнос, который пошел на оплату проектно-сметной документации, поступил от администрации города Шадринска. Муниципалитет выделил мусульманам и земельный участок площадью более полутора тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.

 

Ранее у шадринских мусульман было в пользовании небольшое помещение. Новый «дом» имеет два зала вместимостью по 250 человек каждый, свою газовую котельную.

 

Имам-хатыб мечети Калый хаджи Байдашев пояснил, что позже откроется и цокольный же этаж, где будут созданы условия для обучения основам ислама. Также планируется украсить стены храма национальной росписью, а прилегающую территорию благоустроить.

 

IslamRF.Ru

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