В Зауралье откроется мечеть

В Шадринске в пятницу, 23 декабря, откроется соборная мечеть. Двухэтажное здание строилось два с половиной года на пожертвования при поддержке городских властей, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.

Как сообщает «URA.Ru», первый камень в основание Шадринской мечети был заложен 19 мая 2014 года. Однако идея строительства десятью годами ранее возникла у местного предпринимателя. «Первый взнос, который пошел на оплату проектно-сметной документации, поступил от администрации города Шадринска. Муниципалитет выделил мусульманам и земельный участок площадью более полутора тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.

Ранее у шадринских мусульман было в пользовании небольшое помещение. Новый «дом» имеет два зала вместимостью по 250 человек каждый, свою газовую котельную.

Имам-хатыб мечети Калый хаджи Байдашев пояснил, что позже откроется и цокольный же этаж, где будут созданы условия для обучения основам ислама. Также планируется украсить стены храма национальной росписью, а прилегающую территорию благоустроить.

IslamRF.Ru